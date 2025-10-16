Klinikzentrum begrüßt neuen Chefarzt

Seit dem 1. September ergänzt Prof. Dr. Ewald Hof das Ärzteteam im Klinikzentrum Bad Sulza, als neuer Chefarzt der Fachbateilung Orthopädie.



Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist zusätzlich qualifiziert in der Sportmedizin, Chirotherapie, Röntgendiagnostik, Akupunktur, Notfallmedizin und Sozialmedizin. Zudem verfügt er über den Diplom-Betriebswirt im Gesundheitsmanagement. Ewald Hof stammt aus Hessen, Stationen im Leben waren Ingolstadt, Regensburg und Bad Gögging, im letztgenannten war er in der renommierten Römerbad Klinik tätig. Teilweise Mono- und Mischindikationen fanden sich in seinen Dienststätten vor: „Eine breite Aufstellung halte ich in der heutigen Zeit absolut für konkurrenzfähig und marktwirtschaftlich, um zukunftsträchtig im Gesundheitswesen zu bleiben. Ich persönlich schätze die damit einhergehende medizinisch-fachliche Herausforderung.“



Zuvor zog es ihn in den hessischen Raum um Marburg und Amöneburg, arbeitete mehrere Jahre in Krankenhäusern in England und der Schweiz. „Ich habe mich nicht heimisch gefühlt, meine sozialen Kontakte in Hessen gefunden und behalte sie noch. Ich wollte mich heimatnah verändern und da war Bad Sulza von Hessen einfach näher als Niederbayern und eine äußerst moderne Einrichtung in einer Region und unternehmerischen Umgebung wie diesen lockte mich.“ Die orthopädische Rehabilitation im Klinikzentrum Bad Sulza beinhaltet eine systematische Erweiterung der akutmedizinischen Perspektive um Aspekte der Leistungsfähigkeit in Schule, Beruf und Alltag, psychischen Stabilität und sozialen Integration – im Maßnahmenrahmen medizinisch-beruflich orientierter Rehabilitation (MBOR) und verhaltensmedizinisch orientierter Rehabilitation (VOR).



„Ich meine, dass ich noch viel geben kann, als gelernter Lehrer noch viel weitergeben möchte an meine jungen Assistenten.“

