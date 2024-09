Hotels und Klinik in Bad Sulza feiern erfolgreiche Auszubildende

Nachdem bereits Auszubildende verabschiedet wurden, war es letzte Woche Zeit für zwei Studentinnen. Schnell war für die meisten klar, wo die Reise hinführt: Fast alle wurden im Hotel an der Therme Bad Sulza, Romantik Schlossgut Auerstedt und Klinikzentrum Bad Sulza als neue Mitarbeitende übernommen und gebührend gefeiert.



Nach gemeinsamen Essen und einer offiziellen Gratulation durch Vorstand Operations Toskanaworld AG Ole Hartjen, Geschäftsführende und Abteilungsleitende am Standort Bad Sulza/Auerstedt sowie Ausbildungskoordinatorin Heike Schäfers-Gurski, wurden Abschlusszeugnisse und Blumensträuße im feierlichen Rahmen überreicht. Sabrina Rümmler, Bachelor-Studium Tourismusmanagement, unterstützt nun die Veranstaltungsabteilung von Hotel und Toskana Therme und Annabell Fiedler, Studium Gesundheitsmanagement im Klinikzentrum, geht neue berufliche Wege – dafür wünscht man alles Gute. Gelobt wurden ihre Prüfungen, ihr engagiertes und kooperatives, nachhaltiges Mitwirken im Unternehmen.



Zuletzt im Juli verabschiedet wurden: Elisa Karl, die mit ihrer Ausbildung und fachlichen Expertise als Hotelfachfrau erhalten bleibt, Antonia Förtsch als Kauffrau im Gesundheitswesen in der Therapieplanung im Klinikzentrum, Toms Tomy sowie Jobin Payyappilly als Köche im Hotelrestaurant „Felix“.



Im Februar übernahm man Auszubildende, die aufgrund ihrer herausragenden Leistungen vorzeitig beendet haben: Ukrainerin Roksolana Hlynchak offiziell als Hotelfachfrau, Printo Poulose aus Indien als Restaurantfachmann in Bad Sulza. Viktotiia Leskiv aus der Ukraine absolvierte ebenfalls das Restaurantfach und ist bestens im Romantik Schlossgut Auerstedt aufgehoben

