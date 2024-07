Hotel und Klinik in Bad Sulza feiern erfolgreiche Auszubildende

Ausbildung abgeschlossen, doch wie geht es jetzt weiter? Diese Frage mussten sich die vier Absolventen, die im Juni diesen Jahres ihren Abschluss erfolgreich geschafft haben, nicht stellen. Schnell war für sie klar, wo die Reise hinführt: Alle wurden im Hotel an der Therme und im Klinikzentrum Bad Sulza als neue Fachkräfte übernommen und gebührend gefeiert.



Nach einem gemeinsamen Essen und einer offiziellen Gratulation durch Vorstand Operations der Toskanaworld Ole Hartjen, die Abteilungsleitenden am Standort Bad Sulza sowie Ausbildungskoordinatorin Heike Schäfers-Gurski, wurden Abschlusszeugnisse, Blumensträuße und Andenken feierlich überreicht und die Auszubildenden im bevorstehenden Berufsleben willkommen geheißen.



Elisa Karl bleibt mit ihrer Ausbildung und fachlichen Expertise als Hotelfachfrau dem Hotel an der Therme erhalten. Antonia Förtsch wird nun als Kauffrau im Gesundheitswesen den Mitarbeitenden der Therapieplanung im Klinikzentrum tatkräftig zur Seite stehen. Und auch Toms Tomy sowie Jobin Payyappilly sind dem Hotel an der Therme als Köche im Restaurant „Felix“ weiterhin treu.



„Wir haben mit Weihnachts- und Azubifeiern auch außerhalb der Arbeit viel Spaß gehabt“, betont Sandra Laue, Assistentin der Ausbildungsleitung. „Es ist wichtig, dass sich unsere Auszubildenden nicht nur in ihrem zukünftigen Beruf sondern auch mit den Menschen, die sie umgeben, wohlfühlen.“

(lifePR) (