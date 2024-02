Hotel Elbresidenz erhält HolidayCheck Award 2024

Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau wurde nach 2023 erneut mit dem begehrten HolidayCheck Award ausgezeichnet und konnte sich in seiner Bewertungsleistung gar steigern. Das elegante Domizil in der Sächsischen Schweiz kam dabei unter die besten zehn Hotels (auf Platz 5) in ganz Sachsen und unter die 152 besten in Deutschland.



Für die Vergabe des Awards gelten strenge Regeln: Ein Hotel muss über einen Zeitraum von 12 Monaten mind. 50 Urlauberbewertungen erhalten haben und von mind. 90% ihrer Gäste auf dem Schweizer Onlinebuchungsportal mit Sitz in Bottighofen weiterempfohlen worden sein.



Die Elbresidenz erhielt mehr als 1.000 Bewertungen mit einer Weiterempfehlungsrate von 94% und liegt damit bei einer Gesamtgästebewertung von 5,6 von 6. Nach einzelnen Kriterien aufgeschlüsselt wurden ungeschlagen 5,7 Punkte allein für die atemberaubende Lage erzielt. Als besonders gut eingeschätzt wurden das erstklassige Angebot für Paare, die exzellente Sauberkeit und diesmal die ausgezeichnete Gastronomie. Solcherlei Merkmale liest das Vergleichsportal für Pauschalreisen, Hotels und Mietwagen direkt aus den Kommentaren aus und präsentiert sie prominent auf dem Profil. Award-Kategorien wie Luxushotels, Stadthotels, Badeurlaub oder Aktivurlaub bedienen die Vorlieben der Reisenden und Suchenden – im Hotel Elbresidenz sind Wellnessangebote und Wanderrouten gleichermaßen nicht weit.



Axel Hausmann, Residence Manager jenen Hauses an der Therme Bad Schandau bekräftigt: „Der Dank gilt all den fleißigen Mitarbeitenden und Abteilungen, die diesen Preis täglich mit Ihrer Dienstleistung unter Beweis stellen und weiter werden.“



HolidayCheck zeichnete bereits zum 19. Mal die beliebtesten Hotels weltweit aus, basierend auf mehr als 752.000 echten Bewertungen aus dem Jahr 2023. Mit der Initiative „Gemeinsam gegen Fake-Bewertungen“ setzt man sich branchenübergreifend dafür ein, dass Bewertungen im Internet authentisch und vertrauenswürdig sind. Insgesamt 680 Hotels in 32 Ländern, davon 152 in Deutschland, dürfen sich in 2024 über den HolidayCheck Award freuen.

