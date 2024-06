Hotel Auerstedt wird Teil der Romantik-Gruppe – Erster Schritt in Richtung Zukunft

Das Hotel Resort Schloss Auerstedt geht eine zukunftsweisende, Kräfte bündelnde Kooperation mit „Romantik Hotels & Restaurants“ ein. Heute wurde der Vertrag unterzeichnet, ab 1. Juli 2024 startet die offizielle Marken- und Prozessintegration.



Die Romantik Hotels & Restaurants zeichnen sich durch ihre individuelle Führung, regionale Verbundenheit, exzellenten Service auf innovativem Niveau und eine einmalige Atmosphäre für kulinarische Genüsse von Sterne- zu herausragender regionaler Küche und damit verbundene besondere Erlebnisse aus. Das Renommé des Hotels in Auerstedt erfährt durch diesen Zusammenschluss geeignete Verbreitung, bald unter dem Namen: Romantik Schlossgut Auerstedt.



Gäste schätzen die liebevoll gestalteten Aufenthalte. Im pittoresken Dörfchen gehen verträumte erholsame Naturidylle, kulinarische Finesse und kulturelle Entdeckungen eine charmante Liaison ein. Im weitläufigen Hof des Gutssitzes sind mit viel architektonischem Gespür Apartments, Maisonettes, Gästezimmer und Ferienhäuser entstanden, die mit einem komfortabel modernen Ambiente überraschen. Herzstück der Anlage ist das Restaurant „Reinhardt’s im Schloss“. Dort serviert das Team rund um Gastgeberehepaar Kati und Frank Reinhardt kulinarische Kreationen aus Leidenschaft, ohne dabei den Blick für das Wesentliche zu verlieren: gutes Essen, das durch seinen authentischen Charakter überzeugt.



Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Romantik Hotels & Restaurants AG über das aktuell einzige Hotel Thüringens im Verbund: „Bei Romantik Hotels geht es darum besondere Orte fühlbar zu machen. Wir sind nur mit den Partnern lebendig, weil wir gemeinsam mehr schaffen. Mit dem Schlossgut Auerstedt haben wir eine Perle, die viele noch nicht kennen mögen. Aber sie macht den kostbaren Unterschied aus, den wir unseren Gästen versprechen und auf den sie vertrauen.“



Kati Reinhardt dazu: „Seit 19 Jahren im Geschäft bewahren wir uns dennoch stets den Blick über den Tellerrand, bewahren wir uns unsere Neugierde, was wir bieten können. Wir sind immer gewachsen und an ehrlicher Kommunikation bis hin zu ehrlicher Küche interessiert. Ein spannender Prozess wartet, Gästen wunderbare individuelle Momente zu schenken.“



Toskanaworld-Vorstand Operations Ole Hartjen benennt, neue Wege zu beschreiten und das mit Romantik Hotels auf lange Zeit im Hinblick auf gewisse Neuausrichtung am Auerstedter Standort. Diese Überzeugung fußt auf dem großen Engagement aller Beteiligten, Kati und Frank Reinhardt im Besonderen. Man sei sehr stolz, Teil der Romantik-Familie zu werden und genau den Partner an der Seite zu haben, der das vorhandene Profil schärft.



Seit 1972 stehen rund 200 Premium-Hotels und 250 Restaurants in neun europäischen Ländern für Tradition, Geschichte(n) und Qualität – Häuser mit Energie und Seele. Die romantische Idee wird in Schlössern, Landgütern, Boutique-Hotels, Wellness-Resorts, urbanen Luxushäusern, exklusiven Romantik Chalets, Townhouses wie Bed & Breakfasts vorgelebt. Romantik Hotels & Restaurants bietet die Chance für Hotels, sich bestmöglich in einem komplexen internationalen Wettbewerb zu behaupten.

