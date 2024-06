Gemeinsam stark!

Die Toskanaworld AG ging beim 15. RUN Thüringer Unternehmenslauf als eines von 545 Unternehmen am Abend des 5. Juni 2024 wieder an den Start. Der RUN selbst ist ein Großevent der Extraklasse, wo es weniger um sportliche Spitzenleistungen als vielmehr um die Stärkung des Teamgeistes geht.In diesem Jahr liefen insgesamt unglaubliche 10.561 Teilnehmende rund 5 km durch die malerische Altstadt von Erfurt. Dabei waren 27 Mitarbeitende der Toskanaworld AG und deren Töchterfirmen am Standort Bad Sulza (Hotel an der Therme, Toskana Therme, Klinikzentrum) unter dem Motto „RV Fit“, dem Präventionsprogramm der Deutschen Rentenversicherung, im Rennen und alle konnten gemeinsam gesund und auch ein wenig stolz den Zieleinlauf auf dem Domplatz erreichen. Selbstständiges Zeitmessen, T-Shirt-Contest und wer das größte Team motivieren konnte, ließen den Wettkampf zum spaßigen Miteinander werden.Der Vostand der Toskanaworld AG in Persona Vorstand Operations Ole Hartjen und Vorstand Finanzen Ina Thiem begleitete das eifrige Team die gesamte Zeit über. Beim anschließenden weiter stärkenden Abendessen im Restaurant konnte er noch eine kleine Überraschung mitteilen: 10 Euro pro gemeldeten Läufer – somit eine Summe von 270 Euro – werden an netzwerk.SOZIAL gespendet, sodass jede und jeder mit seiner Teilnahme auch noch einen helfenden Beitrag leisten konnte. Die Non-Profit-Organisation vereint Initiativen wie „Kilometer für Kinder“, bereits in der Vergangenheit unterstützt durch die Unternehmensgruppe zugunsten krebskranker Kinder.Die Teamkapitänin Alexandra Schleyer dankt nochmals persönlich allen Läufern für Mut, Enthusiasmus und das Durchhaltevermögen beim Projekt RUN 2024.