Friedenskongress „Frieden und Dialog“ 2025

24.–26. Oktober 2025 | Ordensburg Liebstedt (Thüringen)

Vom 24. bis 26. Oktober 2025 lädt die historische Ordensburg Liebstedt zum Friedenskongress „Frieden und Dialog“ ein. Ziel ist es, Menschen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um Wege für Verständigung, Demokratie und Frieden zu diskutieren.

Programm-Highlights:

·        Freitag: Auftakt zu einem Friedensfest mit Kindern und Jugendlichen, Einleitung von Marion Schneider und  Beate van der Meer und Konzert des Gitarristen André Krengel mit anschließendem Tanz.

·        Samstag: Schwerpunktthemen „Gewaltenteilung“ mit Beiträgen von Ralf Ludwig, Matthias Berger und Claudio Zanetti sowie „Russland und Deutschland“. Vorträge u.a. von Dr. Hauke RitzJörg Ulrich StangeIwana Steinigk und Christiane Reymann. Abends Friedensgottesdienst in der Kirche Liebstedt mit Musik und geistigen Impulsen.

·        Sonntag: Workshops u.a. zu Kriegsdienstverweigerung (Florian D. Pfaff), Netzwerken (Sabina Kocherhans), Neutralität Deutschlands (Anneliese Finkentscher & Andreas Neumann), Bewusstseinsentwicklung (Bernd Ziege) und mehr.

Ein Rahmenprogramm mit Bücherständen, einer Friedensbibliothek zum Verschenken und Kreativangeboten rundet das Wochenende ab. Kulinarisch sorgen Angebote direkt aus Liebstedt wie z.B. der Liebstedter Kuchenbäckerinnen sowie Angebote des Burgteams für Gastfreundschaft.

Der Kongress ist offen für alle, die sich für Frieden, Dialog und Verständigung einsetzen wollen. Infos & Anmeldung: www.frieden-dialog.de

