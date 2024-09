Friedenskongress 2024 – Ideen für einen dauerhaften Frieden

Datum: 25. bis 27. Oktober 2024

25. bis 27. Oktober 2024 Ort: Ordensburg Liebstedt, Liebstedt

Ordensburg Liebstedt, Liebstedt Webseite: www.frieden-dialog.de

www.frieden-dialog.de Für Anmeldungen vor dem 30.09.2024 gibt es einen Frühbucherrabatt

Reden und Präsentationen: Inspirierende Beiträge von angesehenen Friedensforscher innen, Friedensaktisti*innen und internationalen Expert*innen, die aktuelle Perspektiven und innovative Ansätze zur Friedensförderung vorstellen werden.

Inspirierende Beiträge von angesehenen Friedensforscher und internationalen Expert*innen, die aktuelle Perspektiven und innovative Ansätze zur Friedensförderung vorstellen werden. Workshops und Diskussionen: Interaktive Workshops und lebendige Diskussionen zu aktuellen Themen wie Konfliktlösung, diplomatische Zusammenarbeit und nachhaltiger Frieden.

Interaktive Workshops und lebendige Diskussionen zu aktuellen Themen wie Konfliktlösung, diplomatische Zusammenarbeit und nachhaltiger Frieden. Networking-Gelegenheiten: Gelegenheit zum Austausch mit Fachleuten und Gleichgesinnten aus aller Welt, um gemeinsame Ansätze zur Friedensförderung zu entwickeln.

Anlässlich des 300. Geburtstags von Immanuel Kant und seiner wegweisenden Idee des dauerhaften Friedens lädt die Gesellschaft für gutes Leben e.V. zu einem herausragenden Friedenskongress ein. Die Veranstaltung findet vom 25. bis 27. Oktober 2024 auf der historischen Ordensburg Liebstedt statt und bietet eine Plattform für bedeutende Redner*innen, Fachleute und Interessierte aus aller Welt.Der Friedenskongress 2024 wird eine Vielzahl von Vorträgen, Diskussionen und Workshops bieten, die sich mit der Vision eines dauerhaften Friedens, basierend auf Vernunft und internationaler Zusammenarbeit, auseinandersetzen. Zu den eingeladenen Rednerinnen, Diplomateninnen aus verschiedenen Disziplinen, die ihre Einsichten und Ideen zu den Herausforderungen und Chancen des Friedens präsentieren werden.Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute, Wissenschaftler*innen, Studierende und alle, die sich für die Förderung des Friedens engagieren. Die Teilnahme ist nach Anmeldung möglich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Ticketbuchung sind auf der offiziellen Webseite des Kongresses zu finden.Die Gesellschaft für gutes Leben e.V. in Liebstedt setzt sich für die Förderung von Wissenschaft, Forschung, Bildung und Umweltschutz ein. Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke und engagiert sich für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Integration des Umweltschutzes in das tägliche Leben.