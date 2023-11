Förderverein „Für Euch“ sammelte mehr als 600 Euro bei erfolgreichem Herbst-Flohmarkt

Beim alljährlichen Flohmarkt in der Johannes-Landenberger-Schule waren Händler und Besucher wieder bester Laune. Der Schulförderverein „Für Euch“ hatte erneut zum traditionellen Herbstmarkt in das Förderzentrum eingeladen und für beste Rahmenbedingungen gesorgt. Und so konnten alle Beteiligten am vergangenen Samstag intensiv stöbern und handeln, sich bei Gesprächen miteinander austauschen oder einfach „nur“ die fröhliche Gemeinschaft genießen.



Mit Erfolg auch für den Förderverein, der mehr als 600,00 Euro Einnahmen aus Standbeiträgen, Spenden und dem Verkauf am eigenen Vereinsstand notieren durfte. Sie fließen wie angekündigt in die Erhaltung der Schuljugendarbeit, deren Finanzierungszuschuss von der Stadt Weimar in diesem Kalenderjahr um zwei Drittel gekürzt wurde. Großer Dank des Schulfördervereins gilt deshalb seinen vielen fleißigen Helfern aus Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft, die maßgeblichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte haben. Und da nach dem Flohmarkt vor dem Flohmarkt ist, wurde auch der Termin für den nächsten, den großen Frühjahrs-Flohmarkt bekannt gegeben: Am 09.03.2024 öffnet sich erneut das Foyer der Landenberger, dann für viele Sommerschnäppchen.