Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038423

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Petra Lulei +49 36461 91046
Logo der Firma Toskanaworld AG

Fachtagung zur Psychosomatik am 5. November 2025

(lifePR) (Bad Sulza, )
Das Klinikzentrum in Bad Sulza lädt zur kommenden Fachtagung „Psychosomatische Begleitsymptome und -krankheiten bei Rehabilitanden -unter besonderer Beachtung des muskuloskeletalen und respiratorischen Systems-“. Diese findet am Mittwoch, den 5. November 2025 in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Conference Center der Toskana Therme Bad Sulza, Wunderwaldstraße 2a, 99518 Bad Sulza statt.

Die Fachtagung richtet sich an niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte, Reha-Träger, interressierte Kolleginnen und Kollegen und zielt darauf ab, die existierenden Unsicherheiten beim Thema zu diskutieren und Lösungsansätze vorzustellen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, welchen Einfluss solche Erkrankungen auf die Rehabilitation und damit auf das Erreichen des Rehabilitationsziels haben kann. Insbesondere erfordern diese Erkrankungen interdisziplinäre Ansätze über alle Versorgungsstrukturen hinweg. Man bietet ein umfassendes Programm aus spannenden Vorträgen mit einem Workshopteil:

15 Uhr Eröffnung
· 15:15 Uhr
Psyche und Funktion – Über die Funktionalität von Symptomen und Befunden
Dr. Michael Brinkers, Universitätsklinikum Magdeburg
· 15:45 Uhr
Chronischer Schmerz und Psyche – Klinische und rehabilitative Behandlungskonzepte im Vergleich
Stefanie Heinig, SRH Klinikum Naumburg
16:15 Uhr Pause
· 16:30 Uhr
Lebensgeschichte und Alltag – Einfluss auf die Symptomentwicklung und Chronifizierung
-Ergebnisse einer qualitativen Studie-
Dr. Esther Vitt/Chefarzt Dr. Kay Niemier, LUP-Klinikum Helene von Bülow Hagenow
· 17 Uhr
Psychosomatische Aspekte bei COPD/Asthma
Dr. Melanie Träuptmann, Klinikzentrum Bad Sulza
· 17:30 Uhr
Post-Covid und Depression – Ist eine Abgrenzung möglich?
Dr. Richard Serfling, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar
· 18 Uhr
Diskussion, ggf. Fallvorstellung
Dr. Richard Serfling/Prof. Dr. Egbert Seidel, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar
· 18:15 Uhr
Workshop „Atemtherapie im Kontekt der Manuellen Medizin“
Petra Günther, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar

Psychische und psychosomatische Erkrankungen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung in der Gesellschaft gewonnen und zu einer erhöhten Differenzierung auch von Rehabilitationen geführt. Eine primäre Grunderkrankung führt häufig zu zusätzlichen Belastungen der seelischen Gesundheit in Form von Erschöpfung, Verstimmungen, Ängsten. Es wurden vier ärztliche Fortbildungspunkte von der Landesärztekammer Thüringen genehmigt. Anmeldung ist erforderlich bis zum 25. Oktober unter: sekretariat@klinikzentrum.de

Derartige Fachtagungen etablieren sich in der multidisziplinären Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkten in den Bereichen Orthopädie und Pneumologie als stetiges Fort- und Weiterbildungsangebot. „Das fundierte Praxiswissen regionaler und überregionaler Experten legt eine ideale Diskussionsgrundlage und ermöglicht den Erfahrungsaustausch aller Beteiligten, um dem Patienten bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen“, erläutert Klinik-Geschäftsführer Mark Förste.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.