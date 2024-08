Fachlicher Nachwuchs im Gastgewerbe

Zwölf zukünftige Fachkräfte starteten in ihre Ausbildungen am Standort Bad Sulza. Es fand eine offizielle Begrüßung durch Ausbildungskoordinatorin Heike Schäfers-Gurski, Sachbearbeiterin Ausbildung Sandra Laue, Residence Managerin von Hotel und Toskana Therme Susanne Wündsch, Geschäftsführer des Klinikzentrums Jon Burkhardt und verschiedene Abteilungsleitende statt.



Eine gemeinsame Einführungswoche erleichtert das Ankommen. Wie bereits in den Vorjahren hat eine Zahl an Auszubildenden auch wieder weite Wege auf sich genommen. Zum einen ist da Anano Zhvania aus Georgien, die als Kauffrau für Hotelmanagement lernen wird. Sie ist die erste im Unternehmen, die diese Ausbildung antritt. Im Zuge der 2022 neu verordneten Ausbildungsinhalte in Hotellerie und Gastronomie entstanden diese und andere, um immer wichtiger werdende Management-Fähigkeiten und mehr Einblicke in die hintergründige Verwaltung zu vermitteln. So stehen Hotelfachleute bereits im 1. Lehrjahr hinter der Rezeption. „Das wird spannend für die jungen Menschen, aber auch herausfordernd für das Stammpersonal, sie früher stärker einzubinden. Aber es ist der richtige Weg. Auch müssen wir attraktiv fürs Ausland bleiben. Wir sind stolz auf unser kompetentes und vielfältig aufgestelltes Team“, so Heike Schäfers-Gurski.



Der angehende Hotelfachmann Antony James, Fachkraft für Gastronomie Jerom Martin und Köchin Amrutheswary Ambattu Indrabalan, alle aus Indien, gehören jetzt dazu. Es folgen Koch Amith Jose Ajith sowie die Hotelfachmänner Ajay Pannakuzhiyil Dileep aus Indien und Luu Nguyen Van aus Vietnam nach ihrer Einreise. Maximilian Unger wird als Kaufmann für Tourismus und Freizeit tätig sein. Maja Josephine Schmid entschied sich für die Fachkraft für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie, nachdem sie ein einjähriges Schülerpraktikum im Unternehmen absolvierte. Auszubildende höherer Lehrjahre werden die Berufsanfänger als Paten begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen – ein bewährtes Konzept.



Das Klinikzentrum freut sich über Louisa Buchhold (Kauffrau für Gesundheitsmanagement), Jasmin Nehrenheim und Niklas Hartke (sie studieren Management im Gesundheitswesen an der Dualen Hochschule, Standort Gera) und konnte damit alle ausgeschriebenen Stellen besetzen. Letztere realisieren ab Oktober ihre Praxiseinheiten in der Einrichtung. Geschäftsführer Jon Burkhardt berichtete, sein erster Tag sei ihm noch bildhaft in Erinnerung. Er schätzt es, dass viele der Neulinge direkt aus Bad Sulza kommen und lädt die weiteren ein zu bleiben.

