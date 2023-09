Fachlicher Nachwuchs im Gastgewerbe

Hotel und Klinik in Bad Sulza begrüßen neue Auszubildende aus nah und fern

Vor Kurzem starteten zwölf angehende Fachkräfte in ihre Ausbildungen am Standort Bad Sulza. Es fand eine offizielle Begrüßung durch Sachbearbeiterin Ausbildung Sandra Laue, Residence Managerin von Hotel und Toskana Therme Susanne Wündsch, Geschäftsführer des Klinikzentrums Mark Förste und verschiedene Abteilungsleiter statt.



Wie bereits in den Vorjahren sind unter den Auszubildenden auch wieder junge Menschen, die weite Wege aus dem Ausland auf sich genommen haben. Phuong Nhi Ngo aus Vietnam, Alen Binoi aus Indien und Gerelsuren Darkhanbayar aus der Mongolei haben sich für den Beruf der Fachkraft für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie entschieden, während Chinguun Bolorsaikhan aus der Mongolei seine Laufbahn als Koch antritt. Ihre Lehrzeit als Fachkraft für Gastronomie beginnen Anna Soluk und Viktoriia Martyklias aus der Ukraine sowie Aswani Pulingapilly Jayachandran und Rahul Jose aus Indien, Mariami Giorbelidze aus Georgien wird als Hotelfachfrau lernen.



Arbeitskräfte aus dem Ausland ausdrücklich willkommen zu heißen, ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur des Hotels und Klinikzentrums sowie der Muttergesellschaft Toskanaworld. Ziel ist es, sich mit den Themen der Integration ausländischer Jugendlicher und die Heranführung an einen Ausbildungsberuf im Dienstleistungsbereich auseinanderzusetzen.



Karl Matz aus Bad Sulza wird als Hotelfachmann tätig sein. Justin Jeschonnek studiert Tourismusmanagement an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, Emily Kuhnt Management im Gesundheitswesen, beide erfahren ab Oktober ihre Praxiseinheiten im Hotel bzw. Klinikzentrum.



Susanne Wündsch bemerkt: „Wir freuen uns, dass diese jungen Menschen den Weg für ihre Ausbildung gemeinsam mit uns gehen wollen. Ziel ist es, ganz viel Wissen mitzunehmen, jeden Tag Neues zu lernen. Dies werden sie an allen unseren Ecken erfahren und immer wieder entdecken, wie komplex wir mit den weiteren Standorten der Toskanaworld in Auerstedt, Bad Schandau, Bad Orb und Fulda vernetzt sind. Wir wünschen unseren Neuzugängen alles Gute und vor allem viel Freude für den Start.“ Sandra Laue wird die Berufsanfänger dabei begleiten und ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.