Fachlicher Nachwuchs für die Sächsische Schweiz

Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau begrüßt neue Auszubildende

Elf motivierte junge Menschen traten ihre Ausbildungen an und verstärken das Team des Hotels Elbresidenz an der Therme Bad Schandau. Sie wurden offiziell begrüßt und die jeweiligen Abteilungsleitenden führen sie nun in die verschiedenen Hotelbereiche ein.



Barbara Weicht, Ylenia Jahn, Gia Bao Tran und Pham Anh Tuong Tran haben sich für eine Ausbildung zur Hotelfachkraft entschieden. Marcus Schiffel und Annalina Klawitter starten ihre Laufbahn als Koch bzw. Köchin. Dung Nhan Trang beginnt eine Ausbildung zur Fachkraft für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie.



Zudem werden die Studentinnen Mia Grothues (Internationales Hotelmanagement, SRH Dresden) sowie Vanessa Sauer (Internationales Tourismus- und Eventmanagement, SRH Dresden) und Julia Kirschstein sowie Lydia Eckert (Event- und Sportmanagement, BA Riesa) in der Elbresidenz ihre Praxissemester absolvieren. Die Studienanfänger werden ab sofort erste Berufserfahrungen im Unternehmen sammeln.



Drei der zehn Neuzugänge im Jahrgang 2023 stammen aus Vietnam. Sie sind über Ilona Weidner (Recruiting und Integration von internationalen Auszubildenden und Fachkräften) angeworben worden. Arbeitskräfte aus dem Ausland ausdrücklich willkommen zu heißen, ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur des Hotels Elbresidenz sowie der Muttergesellschaft Toskanaworld. Ziel ist es, sich mit den Themen der Integration ausländischer Jugendlicher und die Heranführung an einen Ausbildungsberuf im Dienstleistungsbereich auseinanderzusetzen.



Auszubildende und Studierende in höheren Jahren unterstützen gern in der Eingewöhnungsphase. Alle angehenden Fachkräfte stoßen dabei auf ein luxuriöses, etabliertes und spannendes Haus in der Sächsischen Schweiz, welches Gastlichkeit auf höchstem Niveau lebt. Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau ist mit dem Qualitätssiegel „ServiceQualität Deutschland“ vom Deutschen Tourismusverband zertifiziert worden und hat sich damit zur kontinuierlichen Verbesserung der Dienstleistungsqualität im Sinne der Gäste und Mitarbeitenden verpflichtet. Unseren Neuzugängen wünschen wir einen erfolgreichen Start in ihr Berufsleben.