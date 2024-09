Erfolgreiche Fachtagung zur Osteoporose

Prävention – Prähabilitationsangebote der Kostenträger

Ein- und Abschlussassessment zur Individualisierung der medizinischen Rehabilitation bei muskoskelettalen Erkrankungen

Nachsorgeprogramme der Kostenträger

Science motor function education – Gesundheitsbildung von Osteoporosepatienten bei der Funktionsmedizin

Operative Versorgung von osteoporotischen Frakturen der Wirbelsäule

Osteoporose – Mehr als nur ein Symptom, Neue Leitlinie Osteoporose

Das Klinikzentrum in Bad Sulza lud zur Fachtagung „Von der Prävention über die Reha zur Nachsorge“ – Updates Osteoporose. Diese fand am Mittwoch, den 18. September 2024 von 15 bis 18:30 Uhr im Conference Center an der Toskana Therme Bad Sulza, Wunderwaldstraße 2a, 99518 Bad Sulza statt.Die Fachtagung richtete sich an niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte, Therapeuten, interressierte Kolleginnen und Kollegen und bot die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen und Leitlinien zur Prävention, Rehabilitation und Nachsorge bei Osteoporose zu informieren und auszutauschen. Man warf einen ganzheitlichen Blick auf die Behandlungskette Prävention, welche Reha-Maßnahmen gibt es und wie können sie individuell zugeschnitten werden, Nachsorge im häuslichen Umfeld und Umgang mit der Erkrankung im Alltag. Neueste wissenschaftliche Handlungsempfehlungen wurden beleuchtet. Prof. Dr. Seidel, Weimar übernahm gemeinsam mit Dr. Irle, Bad Sulza Moderation und wissenschaftliche Leitung.Chefarzt Dr. von Kügelgen, Bad SulzaChefarzt PD Dr. Best, WeimarDr. Irle, Bad SulzaChefarzt Dr. Liefring, SommerfeldChefarzt Dr. Seifert, ApoldaProf. Dr. Oelzner, JenaOsteoporose stellt eine weit verbreitete Knochenerkrankung im Alter dar, in Deutschland leben mind. sechs Millionen Menschen mit der Diagnose (Deutsche Rheuma-Liga, April 2022). Sie kann für sich stehen oder andere Krankheitsbilder und damit einhergehende erhebliche Risiken mit sich bringen. Es wurden vier ärztliche Fortbildungspunkte von der Landesärztekammer Thüringen vergeben. 27 Ärztinnen und Ärzte sowie 45 weitere medizinische Berufstätige, darunter eine Vielzahl an eigenen Klinik-Mitarbeitenden und eine Klasse Physiotherapie-Schüler aus Erfurt vermehrten ihre Fachkenntnisse.Derartige Fachtagungen sollen sich in der multidisziplinären Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkten in den Bereichen Orthopädie und Pneumologie als stetiges Fort- und Weiterbildungsangebot etablieren und sind auch für 2025 halbjährlich, eine im Frühjahr und im Herbst, angekündigt. „Das fundierte Praxiswissen regionaler und überregionaler Experten legt eine ideale Diskussionsgrundlage und ermöglicht den Erfahrungsaustausch aller Beteiligten, um dem Patienten bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen“, erläutert Klinik-Geschäftsführer Mark Förste.Vorgemerkt! Nächster Termin: 5. März 2025