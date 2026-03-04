Ein Baum voller Wünsche für die Hoffnung

Die „Mein Wunsch für 2026“-Aktion unterstreicht das regionale Engagement des Hotel an der Therme Bad Orb im Verbund mit der Toskana Therme Bad Orb.



Über Weihnachten und Silvester 2025/2026 wurde fleißig gesammelt. Zu je zwei Euro landete die Zimmernummer im Lostopf, um seine eigene Gewinnchance zu erhöhen. Der begehrte Preis war ein Wochenende für zwei im Hotel an der Therme Bad Orb. Die Gäste notierten ihre Neujahrswünsche auf die dazugehörig vorbereiteten Karten und hingen sie in den Weihnachtsbaum. An der Thermenkasse war ebenfalls ein Baum aufgestellt, wo Kinder und Familien ihren mitgebrachten Schmuck drapieren konnten, wofür jeweils weitere zwei Euro gespendet wurden.



So wurde der Baum immer bunter, erleuchtet symbolisch eine dunkle Zeit. Gäste und Besuchende verstärkten es zahlreich. Eine gemeinschaftsstiftende Aktion.



500 Euro gingen an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau. Lisa Criseo-Brack, eine von drei Koordinationsfachkräften, nahm diese glücklich entgegen – auch im Namen der noch mehr Ehrenamtlichen. Die Summe ist Teil davon, dass fortwährend Familientreffen, Trauergruppen, Teamtage, Spendensammelaktionen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und vieles weitere möglich sind. „Die Unterstützung der Familien gelingt gut, weil die Familien uns vertrauen. Manchmal ist es nur wenig, was man tatsächlich tun kann, aber es ist meine Motivation, sie nicht alleine zu lassen.“



Mit bundesweit mehr als 30 ambulanten Diensten begleitet und unterstützt der Deutsche Kinderhospizverein (DKHV e.V.) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien. Alltagshilfe und Gesprächsangebote erfolgen dabei ab der Diagnose, im Leben und Sterben und über den Tod hinaus. Die vorrangig ehrenamtliche Arbeit steht den Familien kostenfrei zur Verfügung. Ziel ist es die Lebensqualität der betroffenen Kinder und ihrer Angehörigen zu bereichern, dabei orientieren sich die Mitarbeitenden an Fähigkeiten sowie daraus entstehenden Bedürfnissen und Interessen, Erfahrungswissen aller Familienmitglieder, den Leitbegriffen Offenheit, Partnerschaftlichkeit und Integration. Der Dienst in Hanau besteht seit über 10 Jahren.

