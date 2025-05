Ein Abschied und ein Neubeginn

Die Toskana Therme Bad Orb öffnete am 2. Mai 2010 ihre Pforten. Die großzügige und elegante Architektur, ein außergewöhnlicher Gitterschalenbau aus Holz, gepaart mit dem einzigartigen Konzept Liquid Sound® – Baden in Licht und Musik zogen und ziehen Erholungssuchende aus nah und fern magisch an. Das wurde gebührend gefeiert.



Thermen-Geburtstag und Food-Contrailer-Opening begingen das Team von Toskana Therme und Hotel an der Therme gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Weisbecker, Kurdirektor Steffen Kempa, weiteren Vertretenden der Stadt, Partnerfirmen und Hunderten von Gästen am vergangenen 1. Mai. Ein großer Erfolg: Der Food-Contrailer „Wasserkante“ war den ganzen Festtag belagert, die Mitarbeitenden rund um Küchendirektor Stefan Winheim ließen durchweg alle in den Genuss kommen.



Es umrahmten Liquid Sound Club DJs, Videomapping am Gradierwerk, Baden bis in die Nacht hinein am 30. April, gefolgt von mehr Club Beats und noch mehr Videokunst am 1. Mai.



Im Zuge des Events wurde Residence Managerin Claudia Wedekind in den Ruhestand verabschiedet. Sie startete 2011 als Empfangsleiterin im Haus, knapp ein Jahr später wurde ihr das Rooms Division Management übertragen, hierunter fielen auch die Ausbildungsbetreuung und das Qualitätsmanagement. 2022 Operations Managerin und bald darauf Residence Managerin markieren die letzten Stationen ihres Karriereaufstiegs. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr Glanzlichter wie das Internationale Blasmusikfestival und der größte Hausärzte-Kongress Europas „practica“, wo das Hotel die Protagonisten beherbergt. Auch die Silvestergalas im großen Saal hat sie mit innigster Freude ausgerichtet. Ihrem würdigen Nachfolger wünscht sie nur das Beste: „Er ist klar der richtige Mann am richtigen Ort.“



Ina Thiem, Vorstandsmitglied der Toskanaworld AG, hat im Namen des gesamten Vorstands wie der Inhaberschaft Klaus Dieter Böhm und Marion Schneider ihren höchsten Dank ausgesprochen und den neuen Residence Manager Ergün Ersoy offiziell willkommen geheißen. Er überzeugt mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung in der Tourismusbranche. Der gelernte Hotelfachmann und studierte Betriebswirt bekleidete 20 Jahre die Position des Deputy General Managers beim TUI-Konzern, verantwortete u.a. den F&B Bereich der Robinson Clubs, war in ganz Europa und Teilen Afrikas unterwegs. Die modernen, servieceorientierten Robinson Clubs stehen für exklusiven Cluburlaub an einzigartigen Naturplätzen, Gourmetküche, Entertainment mit emotionalen Erlebnissen, ein umfangreiches Sport-, Wellness-, auch Kinder- und Jugendangebot.



„Ich bin gern an Orten, wo ich mich wohlfühle, wo Professionalität gelebt wird. Das gibt mir Bad Orb und das Objekt. Hier kann ich meine Stärken ausleben – im operativen Geschäft an der Front direkt am Gast meine persönliche Charmeoffensive auszuspielen. Ich freue mich Teil des Ganzen zu sein.“



Ergün Ersoy stammt aus dem Südbadener Raum und liebt die Herausforderung: „Ich habe Ideen für große Projekte. Die Toskanaworld passt gut zu mir. Ich schätze sehr, was Frau Wedekind mit aufgebaut hat, wie schön es hier ist, ich habe Bad Orb nicht gekannt. Die faszinierende Architektur der Therme inspiriert mich schon jetzt ungemein, kreativ zu werden und Neues zu installieren.“



Über sich selbst und verantwortungsbewusst: „Meine Leidenschaft zeigt sich darin, mich und das Unternehmen bemerkbar zu machen, aber natürlich stecke ich meine Energie ebenfalls vollends darin, für Mitarbeiterzufriedenheit zu sorgen und den Umsatz zu steigern, um wirtschaftlich voranzukommen.“



Potential sieht er in der Erweiterung des Portfolios der gastronomischen Inhalte, derartige Events wie die jüngst vergangenen Feierlichkeiten zum Thermen-Geburtstag vermehrt stattfinden zu lassen, raus zu den Menschen zu kommen. Jetzt wird die „Wasserkante“ von Mai bis Anfang Juli freitags wie samstags ab 13 Uhr, sonntags ab 12 Uhr und in den hessischen Sommerferien täglich ab 12 Uhr im Kurpark an der Therme öffnen, kreatives Streetfood und coole Drinks.



„An der Wasserkante werden wir Gas geben.“

(lifePR) (