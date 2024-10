Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Broekhuis, Keller & Schönwälder – 30-jähriges Jubiläumskonzert. Fünf Musiker in unterschiedlichen Konstellationen. manikinrecords.bandcamp.com

Thet à Thet. Sonny & Anthony Thet, Cello & Gesang. Mix aus Instrumentals und erwachsenem Pop. kuenstlerhafen.de/thet-a-thet

Joshua Sam Miller. Hommage an den Klang und die Lebewesen des Ozeans. Ambient-Percussions mit Melodien. soundsoftheocean.com

Special Guest: Whaia Creation. Sängerin, Performerin, Multi-Instrumentalistin der First Nations aus Neuseeland. instagram.com/whaia_creation

Vom 2. November 18:00 Uhr bis zum 3. November 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Schandau beim 23. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und bietet ein entspannt-spannendes Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion.Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt.Seit die Toskana Therme Bad Sulza vor 25 Jahren in Betrieb ging, hat es hier und in den Partner-Thermen von Bad Schandau und Bad Orb unter der Liquid Sound-Flagge sagenhafte 15.000 Veranstaltungen gegeben. Jede einzelne hatte ihren Reiz, ihren Klang, ihr musisches Badeerlebnis.Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und diese international renommierten Gäste erwarten die Besucher nun in Bad Schandau:Weiter geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis der Frühnebel allmählich steigt: Vinylizer aka Marcus Maack (Hamburg/DJ-set), Micro7oft (AV_DIGITALIS, MDJ-set), Shannon Soundquist aka Antje Meichsner (Dresden/live) + mikromission (Dresden/live).Zwischendurch gibt es futuristische Thermal Flow-Dance-Sessions als tänzerisches Body-Workout mit Andy IX zu erleben. nsp-online.org/flowdance.html Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis vonam 3. November ab 01:00 Uhr bis 9:00 Uhr.Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über unseren heißbleibenden Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern: