Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Stereolites. Mit Anna Kalberer und Jojo Büld. Zärtlich und rockig, funkig und leger, charmant und spontan. stereolites.de

Oriental Tropical feat. Baba Çay. Tanzbare Musikexpedition feat. handgezupfte elektrische Saz, Perkussion und Gesang. soundcloud.com/oriental-tropical

Falk Zenker/Christine Honikel. Wellentanz. Choreografisch begleitete Klangkunst. falk-zenker.de

Visual Art: Conzum. instagram.com/conzum.art

dadaBLEEP. Irgendwo zwischen deepem, funktionalem und melodischem House und Techno.

Sascha Lebemann. Einer der spannendsten Rhein-Mainer. Kollegen beschreiben ihn als Visionär.

Klangdimension. Bringt die sonst so ruhig dahinplätschernden Sole-Bäder ordentlich in Fahrt.

Vom 2. November 18:00 Uhr bis zum 3. November 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Orb beim 23. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und bietet ein entspannt-spannendes Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion.Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt.Seit die Toskana Therme Bad Sulza vor 25 Jahren in Betrieb ging, hat es hier und in den Partner-Thermen von Bad Schandau und Bad Orb unter der Liquid Sound-Flagge sagenhafte 15.000 Veranstaltungen gegeben. Jede einzelne hatte ihren Reiz, ihren Klang, ihr musisches Badeerlebnis.Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und jene ausnahmslos fantastische Videokunst erwarten die Besucher in Bad Orb:Weiter geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis der Frühnebel allmählich steigt:Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis vonam 3. November ab 01:00 Uhr bis 9:00 Uhr.Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über unseren heißbleibenden Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern: