Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Martin Hübner & Linda Trillhaase & Ive Kanew. DJ-Set mit Saxophon und Nicht-nur-Geigerin. Interaktive Lichtkunst von Michi Happak. mikroelektro.de | lindatrillhaase.de | kanew.de

Organic Playground. Mixtur aus Sternengesang und Piano-Loops mit Kristina Stary, dazu Ethnotronic Sounds und Live Visuals. organicplayground.de

Midnight Special: ExtraKlang aus Weimar. extraklang.de

Visual Art: VJ Juladi. Interaktive Videokunst. instagram.com/vj_dj_juladi

Malo Moray (live). Der Leipziger Ambient-Kraut-Jazz-Musiker Malo Moray taucht ein in Entschleunigung und Langsamkeit – der Mensch als Resonanz in Natur und Kosmos. linktr.ee/malomoray

Alec Troniq (DJ). DJ trifft Saxophon. Anspruch, aus Techno und House mehr als nur Clubmusik zu machen. alec-troniq.com

enéian (DJ). Mit seinem feinen Gespür für Detailreichtum und Atmosphäre kreiert er Klanglandschaften, die durch ihre Tiefe und Raffinesse bestechen. soundcloud.com/ENE-i-an

Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Sulza:events/bad-sulza

Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Schandau:events/bad-schandau

Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Orb:events/bad-orb

Vom 2. November 18:00 Uhr bis zum 3. November 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Sulza beim 23. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und bietet ein entspannt-spannendes Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion.Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt.Seit die Toskana Therme Bad Sulza vor 25 Jahren in Betrieb ging, hat es hier und in den Partner-Thermen von Bad Schandau und Bad Orb unter der Liquid Sound-Flagge sagenhafte 15.000 Veranstaltungen gegeben. Jede einzelne hatte ihren Reiz, ihren Klang, ihr musisches Badeerlebnis.Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und ausnahmslos fantastische Videokunst erwarten die Besucher nun 2024 in Bad Sulza:Beim Festival bilden Wasser und Feuer traditionell eine harmonische Einheit. Dafür sorgen die Special-Acts von Feuerflug. feuerflug-show.com Weiter geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis der Frühnebel allmählich steigt:Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis vonam 3. November ab 01:00 Uhr bis 9:00 Uhr.Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über unseren heißbleibenden Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern: