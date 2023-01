Der Liquid Sound Club mit dem gewissen Extra

Liquid Sound Club PLUS in der Toskana Therme Bad Sulza: events/bad-sulza

Die Toskana Therme Bad Schandau fährt die Mischpulte wieder hoch am Samstag, den 04. Februar von 20:00 bis 23:00 Uhr in Form des Liquid Sound Club PLUS mit mikromission (live) und [mikro:form] (Resident-DJ).ist ein musikalisch-freundschaftliches Projekt der Kunstschaffenden Lasch (Dresden) und Kajuku (Dresden). Die Sessions des Duos gestalten sich als Jam mit Synthesizern, Bass, E-Gitarre, sowie manipulierten Fiel-Recordings und Vocals. Ihr atmosphärischer Sound entwickelt sich mit der vorherrschenden Stimmung und driftet oft in verträumt-melancholisch bis mystisch-düstere Gefilde. Beim Liquid Sound Club wollen sie den besonderen Raum der Therme auf verschiedenen Ebenen – ober- und unterhalb der Wasseroberfläche – als akustisch-kontextualisiertes Mittel in ihr Set mit einbeziehen.Der Liquid Sound Club mit und ohne PLUS ist im Eintrittspreis der Toskana Therme inklusive. Ab 20:00 Uhr gilt zudem ein spezieller Studententarif zuImmer am ersten Samstag eines Monats bieten international bekannte DJs und engagierte Newcomer beim Liquid Sound Club in der Toskana Therme Bad Schandau ein live gemixtes Programm zwischen aquatischen Traumklängen und sphärischen Ambient-Sounds. Dank Liquid Sound®, körperentspannender Sole und farbigen Lichtinstallationen kommen die Besuchenden sowohl über als auch sanft schwebend in den warmen Wassern in den Genuss des Hörerlebnisses. Beim einmal pro Quartal stattfindenden „Liquid Sound Club PLUS“ erhalten die DJs kreative Unterstützung eines Live-Musikers.Auch der Liquid Sound Club PLUS findet in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Alle Infos und Links zu seinen Performern: