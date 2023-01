Der Liquid Sound Club mit dem gewissen Extra

Liquid Sound Club PLUS in der Toskana Therme Bad Sulza: events/bad-sulza

Die Toskana Therme Bad Orb fährt die Mischpulte wieder hoch am Samstag, den 04. Februar von 20:00 bis 23:00 Uhr in Form des Liquid Sound Club PLUS mit Frank Tischer (live) und Denard Henry (DJ).ist Musiker, Komponist, Songwriter, Arrangeur und mit seinen Projekten in der elektronischen Musik einer der Wegbegleiter der Berliner Schule und ein musikalischer Tausendsassa. Hervorzuheben sind sicher seine ganz besonderen Live-Konzerte, unter Einsatz von Surround-Technik im höchst gelegenen Konzertsaal Deutschlands, einer alten Radarkuppel auf dem Gipfel des höchsten Berges von Hessen, der Wasserkuppe.aka Sonic Architect ist für nun mehr als 25 Jahre einer der populärsten DJ’s, Produzenten und Live Performer aus der New Yorker / N.J Electronic Music Szene.Der Liquid Sound Club mit und ohne PLUS ist im Eintrittspreis der Toskana Therme inklusive. Ab 20:00 Uhr gilt zudem ein spezieller Studententarif zuImmer am ersten Samstag eines Monats bieten international bekannte DJs und engagierte Newcomer beim Liquid Sound Club in der Toskana Therme Bad Orb ein live gemixtes Programm zwischen aquatischen Traumklängen und sphärischen Ambient-Sounds. Dank Liquid Sound®, körperentspannender Sole und farbigen Lichtinstallationen kommen die Besuchenden sowohl über als auch sanft schwebend in den warmen Wassern in den Genuss des Hörerlebnisses. Beim einmal pro Quartal stattfindenden „Liquid Sound Club PLUS“ erhalten die DJs kreative Unterstützung eines Live-Musikers.Auch der Liquid Sound Club PLUS findet in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Alle Infos und Links zu seinen Performern: