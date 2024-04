Dank Spende ist der Spaß gesichert

Im Rahmen der stimmungsvollen Silvestergala 2023 im Hotel an der Therme Bad Orb war eine Tombola Programmpunkt, dessen Erlöse nun den kleinen Kurstadtbewohnern zugutekamen.



Jeweils 250 Euro gingen an die Kindertagesstätten Friedrichstal und Martin. Vertreter der Einrichtungen, des Trägers der Kleinkinderbewahranstalt-Stiftung Bad Orb (KLBA Stiftung Bad Orb), und viele Kinder nahmen diese glücklich entgegen.



Da der Sommer naht und um möglichst alle Kinder zu beteiligen, wird Spielzeug für draußen wie in der Kita Martin für den Sandkasten angeschafft. Die Friedrichstaler haben bereits ihr neues Dreirad.



In der 1969 eröffneten Kita Friedrichstal mit einem naturnahen Außengelände stehen bis zu 62 Betreuungsplätze zur Verfügung. Das Miteinander- und Voneinanderlernen ist hier Teil der täglichen Bildungs- und Erziehungsarbeit. Die seit 1992 bestehende Kita Martin ist Nachbarin der Grund- und Hauptschule in Bad Orb und bietet bis zu 125 Kindern Platz. Vielfältige Beschäftigungen tragen dort zur gesamten Entwicklung bei.



Das lokale und soziale Engagement war und ist dem nachhaltig zertifizierten Wellnesshaus im Spessart ein Herzensanliegen. So finden in Kooperation mit der örtlichen DLRG auch die Kinderschwimmkurse regelmäßig in der Therme statt.

