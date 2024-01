Dank Spende fest im Sattel

Hotel an der Therme spendet Fibeln zu Fahrrad und Missbrauchsprävention an Bad Sulzaer Grundschüler

Noch im Dezember der Vorweihnachtszeit 2023 hat das Management des Hotels an der Therme Bad Sulza die Grundschule „Am kleinen Weinberg“ in Bad Sulza mit zwei Klassensätzen Fahrradfibeln gerne beschenkt.



Das Arbeitsbuch dient der Vorbereitung der Dritt- und Viertklässler auf die „Fahrradprüfung“ und behandelt das immer aktuelle Thema „Geh nicht mit fremden Personen mit“. In nachgestellten Situationen werden den Kindern die wichtigsten Verkehrszeichen, die Straße, die Ampel, der Kreisverkehr, die Bahnschranken und die Verkehrspolizei erklärt. Missbrauchsprävention wird in einer Bildgeschichte nähergebracht.



Sylvia Erfurt, Schulleiterin der Grundschule „Am kleinen Weinberg“ Bad Sulza, freut sich außerordentlich über gleich 50 Exemplare der vom Wittenberger GH Verlag organisierten und gedruckten Fibeln. Das Projekt wird von Susanne Wündsch ebenfalls sehr begrüßt und so kommen bereits seit einigen Jahren Schüler im Weimarer Land durch Hotel und Toskana Therme zu kostenlosem Lernmaterial.



„Gerade bei unseren Jüngsten ist das Wissen um die grundlegenden Verkehrsregeln enorm wichtig. So stellen wir immer wieder unseren Thermenparkplatz für die Radfahrausbildung durch die Jugendverkehrsschule der Polizei zur Verfügung“, legt Annika Erfurt das Engagement der Wellness-Einrichtung dar. Man sei froh, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit und vor allem auch zum Schutz vor Missbrauch für die Schüler der Region leisten zu können.