Dank Spende fest im Sattel

Am Nikolausvortag, den 5. Dezember 2025 hat das Management des Hotels an der Therme Bad Sulza die Grundschule „Am kleinen Weinberg“ in Bad Sulza mit zwei Klassensätzen Fahrradfibeln gerne beschenkt.



Das Arbeitsbuch dient der Vorbereitung der Dritt- und Viertklässler auf die „Fahrradprüfung“ und behandelt das immer aktuelle Thema Erste Hilfe. In nachgestellten Situationen werden den Kindern die wichtigsten Verkehrszeichen, die Straße, die Ampel, der Kreisverkehr, die Bahnschranken und die Verkehrspolizei erklärt. Daneben wird Erste Hilfe nähergebracht. Das Kapitel wurde in Rücksprache mit der Landespolizei in diese Ausgabe aufgenommen. Kinder sollten bei einfachsten Verletzungen wissen, wie sie sich verhalten sollen und wie Hilfe zu holen ist.



Sylvia Erfurt, Schulleiterin der Grundschule „Am kleinen Weinberg“ Bad Sulza, freut sich außerordentlich über gleich 50 Exemplare der vom Wittenberger GH Verlag organisierten und gedruckten Fibeln. Das Projekt wird von Susanne Wündsch ebenfalls sehr begrüßt und so kommen bereits seit einigen Jahren Schüler im Weimarer Land durch Hotel und Toskana Therme zu kostenlosem Lernmaterial. Diesmal wurden je Unternehmen 25 Stück im Gesamtwert von 475 EUR gestiftet.



„Gerade bei unseren Jüngsten ist das Wissen um die grundlegenden Verkehrsregeln enorm wichtig. So stellen wir immer wieder unseren Thermenparkplatz für die Radfahrausbildung durch die Jugendverkehrsschule der Polizei zur Verfügung“, legt Annika Erfurt das Engagement der Wellness-Einrichtung dar. Man sei froh, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit und vor allem zum Verhalten bei Verletzungen und Erstversorgung für die Schüler der Region leisten zu können.

