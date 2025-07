Barocke Meisterwerke an einem besonderen Ort

Die Maloca im Resort Schloss Auerstedt lädt am Sonntag, den 17. August 2025 um 17:00 Uhr zum nächsten Konzert: Frei nach Sanssouci erklingen Werke aus dem höfischen Umfeld Friedrichs des Großen, interpretiert von den zwei hochkarätigen Musikerinnen Katrin Schroeder (Querflöte) und Aleksandra Grychtolik (Cembalo).Das Programm umfasst Musik von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Friedrich dem Großen und Franz Benda – allesamt Komponisten, die mit der Klangwelt des preußischen Hofes und dem Geist von Schloss Sanssouci eng verbunden sind. Das Zusammenspiel von Querflöte und Cembalo bringt dabei eine selten zu hörende Klangfarbe zum Leuchten. Fein, kammermusikalisch und voller Ausdruck.Die aus Halle an der Saale stammende Flötistin Katrin Schroeder ist als Kammermusikerin und Dozentin international tätig. Sie hat u.a. mit der Thüringen Philharmonie Gotha, verschiedenen Kammerorchestern sowie dem Mitteldeutschen Querflötenorchester zusammengearbeitet. Die polnische Cembalistin Aleksandra Grychtolik, bekannt durch ihre Auftritte beim Bachfest Leipzig, ARTE-Konzert und zahlreiche CD-Veröffentlichungen, gilt als Spezialistin für historische Aufführungspraxis.Almut Masuth | telefonisch: 036461-189957 | per E-Mail: info@kabarett-musik.de