Bad Sulza und Auerstedt feiern erfolgreiche Auszubildende

Einstieg ins Berufsleben geglückt: Vier frisch gebackene Fachkräfte haben Ausbildung bzw. Studium im Hotel an der Therme Bad Sulza und Hotel Resort Schloss Auerstedt erfolgreich abgeschlossen. Alle Absolvierenden entschieden sich zudem, ihren Unternehmen auch nach dem Abschluss treu zu bleiben.



Janine Böttcher ist fortan als Assistenz Operations bzw. Assistenz Residence Management in Auerstedt tätig, Antonia Conrad bleibt der Veranstaltungsabteilung in Bad Sulza erhalten. Beide beendeten nach 3,5 Jahren ihr Bachelor-Studium im Tourismusmanagement an der IU Internationalen Hochschule Erfurt. Siby Mathukutty Mavattathu stammt aus Indien und lernte als Fachkraft im Gastgewerbe. Loan Thi Kim Phan wurde zur Restaurantfachfrau ausgebildet und kam über die Recruiting Agentur von Ilona Weidner aus Vietnam nach Deutschland. Das Restaurant „Felix“ im Hotel an der Therme freut sich über die auch zukünftige Unterstützung.



Die bestandenen Prüfungen feierten sie gestern bei einem festlichen Mittagessen im „Felix“.



Heike Schäfers-Gurski, Ausbildungskoordinatorin der Toskanaworld, kommentiert: „Wir gratulieren den Absolvierenden zu ihren erfolgreichen Abschlüssen und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass wir alle für das eigene Unternehmen gewinnen konnten, nach ihrer schweren Ausbildungszeit während der Pandemie. Das bestätigt uns in unserem Engagement für den fachlichen Nachwuchs.“



Residence Managerin des Hotels an der Therme und der Toskana Therme Bad Sulza Susanne Wündsch stieß ebenfalls mit auf weitere wunderbare Zusammenarbeit an und richtete ein herzliches Dankeschön aller Abteilungsleitenden aus.