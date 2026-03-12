Bad Orb bleibt Heilbad

Das höchste Prädikat für einen Gesundheitsstandort wurde erneut an Bad Orb vergeben, durch das Regierungspräsidium Kassel des Landes Hessen. Der Toskanaworld-Standort in Bad Orb ist mit der Toskana Therme sowie angeschlossenem Hotel an der Therme wesentliches Element.



„Heilbad Bad Orb“ ist nach intensivsten Bemühungen und Vorarbeiten ein Meilenstein. Er bedeutet die Sicherstellung und Weiterentwicklung der hohen Standards im Kurwesen. Die jüngsten Infrastrukturprojekte markieren entscheidende Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung: Mit der Erschließung der neuen Leopoldquelle und dem Neubau des hochmodernen Therapiezentrums Balnova setze Bad Orb Maßstäbe, heißt es aus der Bad Orb Kur GmbH. Über die therapeutisch-ärztliche Kompetenz und das Vorkommen natürlicher Heilmittel hinaus, müssen zahlreiche weitere Anforderungen zum Gesamtkonzept erfüllt werden – ein Kurpark, eine Therme, ein Veranstaltungshaus, eine Bandbreite an Unterkünften, Gastronomie, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.



Therme und Hotel sind an dem feierlichen Abend mehrfach erwähnt worden, die durch umfangreiche Gesundheits- und Wellnessangebote für Touristen wie Einheimische zur Aufrechterhaltung des Heilbad-Status beitragen.



Residence Manager Ergün Ersoy wurde namentlich gedankt: „Es war eine Ehre für uns, eine Station im Überprüfungsprozess gewesen zu sein. Wir brennen darauf, so auch in Zukunft als bedeutender und präsenter Leistungsträger ein Teil von Bad Orb zu sein.“



So wurde auch die Anwesenheit von Ina Thiem, Finanz-Vorständin der Toskanaworld AG, aus der Unternehmenszentrale in Bad Sulza geschätzt. „Man schaut auf uns. Therme und Hotel in Bad Orb sind ein wichtiger Baustein der Toskanaworld AG. Mit der optimalen Lage im Kurpark und zu benachbarten Großstädten wollen wir zukunftsorientiert vorangehen, u.a. das Tagungsgeschäft weiterentwickeln. Die gestiegenen Tourismuszahlen in Bad Orb bestärken uns in unserem Angebot, sodass wir langfristig planen die 5. Etage des Hotels weiter auszubauen. Derzeit wird die Fassade aufgefrischt. Der Bau einer Infrarotsauna in der Therme - geplante Fertigstellung Ostern 2026 - stimmt uns erwartungsvoll. Wir werden nie müde Einzigartiges und Neues zu schaffen. Dabei profitieren wir davon, Synergien zu entwickeln, mit Partnern zusammen daran zu arbeiten.“ Der 15. Geburtstag der Toskana Therme im letzten Jahr beweist wirtschaftliche Stabilität für die Region, Lebensqualität und Schaffenskraft.



Vor Ort ließen sich sogar neue Kontakte mit Protagonisten knüpfen, Kunst und Kultur im Haus zu integrieren und etablieren, um Gäste vor Ort mehr zusammenzuführen. Sowie über alle Altersgruppen hinweg anzuziehen: Das Liquid Sound Sommer Festival am Samstag, den 4. Juli 2026 bis in den nächsten Morgen hinein wird das traditionsreiche Herbstfestival-Erlebnis am ersten Novemberwochenende über das Jahr ausweiten. Das und vieles andere unterstreicht den Anspruch, das Kurwesen in Bad Orb auf ein beständig innovatives Niveau zu heben.



Eine offizielle Feierstunde wurde am vergangenen Mittwochabend, den 4. März 2026, in der Konzerthalle Bad Orb begangen. Die Reprädikatisierung der Kurstadt bis 2036 wurde mit Land-, Kreis- und Stadtverordneten, Kurdirektion sowie Wegbegleitenden gefeiert. Die gesetzliche Grundlage zur Erlangung des Prädikats „Heilbad“ bilden Vorgaben, die vom Deutschen Heilbäderverband und dem Deutschen Tourismusverband (DTV) festgelegt wurden.

