Auerstedter Kulturgenuss 2026

Die neue Eventformat-Reihe bedeutet Musik und Kultur verbunden mit kulinarischen Glanzstücken im Schlossgasthof. Sich am neuen Leben im Schloss erfreuen – gemeinsam spielen, singen, tanzen, lachen.



Die Maloca, ein Gemeinschaftsbau im brasilianischen Stil, unterhalb der Schlossterrassen, ist eine anmutige Location. Sie verkörpert den Kosmos und den Organismus Mensch. Der unterschiedliche Lichteinfall bewirkt eine magische Stimmung, zeigt den natürlichen Lauf der Dinge an, Luftdurchlässigkeit lässt atmen. Der Kulturkalender ist voll. Zur Anmietung verfügbar ist die Maloca, sind auch kleinere Räume im Schloss, von 2 bis 130 Personen, für Teamevents, Business-Tagungen, Familienfeiern, Hochzeiten, gepaart mit ehrlich regionaler Küche.



Samstag, den 25. April 2026 ab 17:30 Uhr

Duo „Pariser Flair“

Die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen laden überaus charmant auf eine ganz und gar besondere Reise ein. Von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud wird man auf dieser Stadtrundtour die ganz großen Klassiker des französischen Chansons zu hören bekommen und besser kennenlernen, aber auch allerlei interessante Paris-Tipps

Ort: Maloca

inkl. Menü 70 € pro Person



Freitag, den 22. Mai 2026 ab 18:30 Uhr

Trio „Simple Live“

Die großen Hits aus Rock & Pop – liebevoll und feinsinnig für dieses Trio mit zwei akustischen Gitarren und dreistimmigen Gesang arrangiert. Julian Feierfeil spielt mit langjährigen Freunden und musikalischen Wegbegleitern die Besten Hits aller Zeiten! Das Programm ist breit gefächert und vielseitig aufgestellt und ist vor allem Eines … simple live!

Ort: Innenhof (Schlechtwetter-Variante: Maloca)

20 € pro Person



Samstag, den 13. Juni 2026 ab 17:30 Uhr

Quartett „Falmar“

Falmar verspricht, berührende Instrumentalmusik und einfühlsame Songs auf Konzertgitarren, Akkordeon und Percussions. Musik aus mehreren Jahrhunderten – Originale und Bearbeitungen aus der klassischen Gitarrenliteratur, Adaptionen zeitgenössischer Stücke der Populärmusik und eine Reihe von Eigenkompositionen. Im Zentrum der Musik steht dabei das verzaubernde Spiel von Falko Wiesner. In seinen Kompositionen entdeckt man einen luftig melodieverliebten und erfrischenden Sound. Falmar, das sind raffinierte Arrangements, harmonische, komplexe und eingängige Melodien.

Ort: Innenhof (Schlechtwetter-Variante: Maloca)

inkl. Menü 60 € pro Person



Samstag, den 4. Juli 2026 ab 18:30 Uhr

Duo „C. Flat“

C. Flat in Duett ist ein deutsches Musik-Duo, bestehend aus der Sängerin und Songwriterin Judith Erb und dem Pianisten Arno Volkmar, das sich auf soulige, emotionale Interpretationen von Soul-, Pop- und Rockklassikern spezialisiert hat. Das Programm wird live und unplugged, ohne technische Hilfsmittel präsentiert. In der Setlist von C. Flat findet man Titel von Supertramp, Aretha Franklin, Sting, Udo Lindenberg, Pink, Joni Mitchell u.v.a.

Ort: Innenhof (Schlechtwetter-Variante: Maloca)

15 € pro Person



Samstag, den 18. Juli 2026 ab 18:30 Uhr

Duo „Salon Pernod“

Von der Musik verzaubern lassen und mediterrane Lebensfreude genießen. Salon Pernod spielt mit viel Spaß und Virtuosität neben französischen Musettes, Chansons, italienischer Klassik/Volksmusik und Eigenkompositionen auch Tango, Cajun und Swing. Besetzung mit Akustik Gitarre, Akkordeon und Gesang. Das Duo reist musikalisch an die Côte d’Azur – mediterranes Flair vom Feinsten.

Ort: Innenhof (Schlechtwetter-Variante: Maloca)

15 € pro Person



Freitag, den 11. September 2026 ab 17:30 Uhr

Comedy-Abend

Mit der Geschwindigkeit einer Comedy-Rakete präsentiert der erfolgreiche Artist und Entertainer Micha Messermann sein aktuelles Programm: FREESTYLE! Liebenswert, visuell und mit spontanem Sprachwitz werden Rollenbalance in schwindelnder Höhe, Stand-up, Motorsägen-Jonglage und Comedy zu einer mitreißenden Show verbunden. Immer locker und nah am Publikum wählt der Künstler dabei aus seinem reichhaltigen Repertoire die passenden Nummern für seine Zuschauer aus. Er ist dabei vorwiegend eines: VOLL WITZIG!

Ort: Innenhof (Schlechtwetter-Variante: Maloca)

inkl. Menü 65 € pro Person



Samstag, den 26. September 2026 ab 17:30 Uhr

„Die Juppies“

Funky Grooves, schmachtende Balladen, hitziger Up-Time-Swing, poppige Ohrwürmer und all die bunten Töne dazwischen formen ihr abwechslungsreiches A-Cappella-Repertoire. Die Best-Of-Auswahl der Juppies-All-Time-Favourites aus der anspruchsvollen Popularmusik sowie ihre eigenen, unverwechselbaren Songs vermischen sich zu einem harmonischen Ganzen. Dabei vereinen sich die sechs jungen Stimmen in eigenen Arrangements: Mal laut mal leise, schmachtend und voller Power, hoch wie tief, mal ernst, mal mit einem Augenzwinkern, zu einem unverwechselbaren Ganzen.

Ort: Maloca

inkl. Menü 70 € pro Person



Samstag, den 3. Oktober 2026 ab 17:30 Uhr

„The Swing States“

Mit Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und reichlich Swing im Gepäck nehmen The Swing States mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Genres und Länder. Als Band eint sie die Begeisterung für Django Reinhardt, Paco de Lucía, Eric Clapton, Richard Galliano und viele andere Legenden des Gypsy Jazz, Flamenco und Blues.

Ort: Maloca

inkl. Menü 70 € pro Person



Samstag, den 24. Oktober 2026 ab 17:30 Uhr neuer Termin!

Casino-Abend

Köstlich speisen und spielerisch zocken – zum Casino-Dinner-Abend ist Beides möglich. Am 24. Oktober verwandelt sich die gemütliche Maloca im Resort Schloss Auerstedt in ein Casino-Paradies! Eintauchen in die aufregende Welt des Spiels – ganz ohne finanzielles Risiko! An drei Casinotischen, ausgestattet mit symbolischen 100 Dollar Startkapital, kann sein Glück versucht werden, dabei sind viele Preise zu gewinnen.

Ort: Maloca

inkl. Menü 70 € pro Person



Daneben halten saisonale Brunchs und Menü-Abende, ein Sommer-BBQ, der traditionelle Trüffelabend und der Weihnachtsmarkt in zweiter Auflage weitere genussvolle Momente bereit.

(lifePR) (