Am 07.09. – Großer Herbst-Flohmarkt des Schulfördervereins „Für Euch“ e.V.

Von 9 bis 13 Uhr wird am 7. September im Foyer des Johannes-Landenberger-Förderzentrums Weimar beim traditionellen Herbst-Flohmarkt wieder alles gehandelt was einen neuen Besitzer gebrauchen kann. Der Schulförderverein "Für Euch" lädt ein zum Stöbern, Feilschen, miteinander Austauschen oder einfach nur die fröhliche Gemeinschaft genießen. 22 Verkaufsstände erwarten die Besucher und halten in der Schubertstraße 1b ein breites Angebot von insbesondere Kinderkleidung (Herbst + Winter) und Spielzeug, aber auch Bücher, CDs, DVDs, Dekorationen sowie Haushalts- und Einrichtungsgegenstände bereit.Neben unwiderstehlichen Second-Hand-Schnäppchen verkauft der Förderverein an seinem Stand noch ein besonderes Schmankerl: von den Schülern selbst hergestellte Unikate aus Ton, die in vielerlei Gestalt wie zum Beispiel als Lichtkugeln, Teelichthalter, Anhänger oder Tierfiguren daherkommen. Auch für das leibliche Wohl von Händlern und Besuchern ist bestens gesorgt - die Trödelgemeinde darf sich auf Herzhaftes und Süßes zum Reinbeißen sowie belebende und erfrischende Getränke freuen.Hingegen freut sich der Förderverein über die Fütterung seines Spendenschweinchens. Zusammen mit den Verkaufserlösen am Vereinsstand und den Standmieten fließt der Schweincheninhalt wie bereits zum Frühjahrs-Markt in das dieses Jahr gestartete Großprojekt des Schulfördervereins: ein barrierefreies Kinderkarussell für die Landenberger Kids auf ihrem Campus. Trotz Rekordsumme aus dem März-Flohmarkt braucht es für ein solch ambitioniertes Unterfangen verständlicherweise noch eine ganze Menge mehr Gelder, um das Ziel zu erreichen. Viele Besucher und ein erfolgreicher Markt sollen am Samstag Grundlage für einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg sein.Wer das Projekt außerhalb des Herbst-Flohmarktes unterstützen möchte, wendet sich gern an die Vereinsvorsitzende Silvana Graf-Lehmann unter fuereuch@johannes-landenberger-schule.de