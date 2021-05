Outdoor-Fitness für die ganze Familie

Outdoor-Training war noch nie so beliebt wie diesen Sommer. Mit Fitness-Stationen aus Edelstahl ist es möglich, sich das Fitness-Studio-Feeling direkt nach Hause in den eigenen Garten zu holen. Für Kraft- und Mobility-Training sind die Stationen für alle Altersgruppen von Sportlern bis Senioren ein echter Spaß. Auch die Kids lieben das Klettern über die Hangelleiter oder Schaukeln an Turnringen. Das Beste ist: Nach dem Workout ist die Liegewiese nicht weit weg.



Ein paar Punkte sollte man bei der Planung im Außenbereich berücksichtigen, damit der Garten zum Spielplatz für Groß und Klein wird.



Worauf sollte man bei der Auswahl von Geräten für den Garten achten?



Wichtig ist, dass die Geräte witterungsbeständig sind und so jedem Wetter standhalten. Für einen jahrelangen Einsatz eignet sich V2A-Edelstahl; dieser bietet auch genug Stabilität und Sicherheit für dynamische Trainingsübungen. Größere Stationen und Turnrecks sollten am besten fest im Boden einbetoniert werden.



Wie groß sollte die Gartenfläche sein?



Ab einer Breite von 2 Metern kann ein Turnreck mit passendem Zubehör zum Trainings- und Spielgerät für draußen werden. Kleinere Fitness-Stationen lassen sich bereits auf 3 x 4 Metern aufstellen. Dabei sollte ein Sicherheitsabstand von ca. 1,5 Metern rundum eingehalten werden, damit man nicht auf Gartengeräte oder -möbel fallen kann.



Welche Übungen können an der Station trainiert werden?



An einer Outdoor-Station lässt sich der komplette Körper trainieren. Je nach Trainingsziel gibt es Fitness-Stationen für Trendsportarten wie Calisthenics sowie Crosstraining oder auch Beweglichkeitstraining und klassisches Krafttraining. Grundsätzlich lassen sich die meisten Stationen aus Elementen wie Klimmzugstange, Dip-Barren, Hangelleiter, Langhantel, Slingtrainer oder auch einer Kletterleiter zusammenstellen. Wer einen richtigen Ninja-Warrior-Park aufbauen möchte, kann weiteres Zubehör zum Klettern und Hangeln wie Klimmzugbälle, Turnringe oder ein Kletterseil befestigen.



Welche Spielmöglichkeiten gibt es für Kinder?



Viele Kinder können sich schon mit stundenlangem Klettern an der Station beschäftigen. Es kann an einer Schaukel oder Turnringen gespielt werden, im Kletternetz kopfüber gehangen und anschließend die Feuerwehrstange runtergerutscht werden. Jüngere Kinder sollten beim Spielen beaufsichtigt werden.



Wie teuer ist eine Fitness-Station?



Je nach Hersteller und Größe variieren die Preise. Qualitativ hochwertige Turnrecks aus Edelstahl sind ab ca. 400 Euro erhältlich. Die Kosten bei kleineren Fitness-Stationen beginnen etwa ab 1.500 Euro und Calisthenics-Stationen ab ca. 2.500 Euro (z.B. vom Hersteller TOLYMP).



Wie sollte die Bodenfläche beschaffen sein?



Der Boden sollte möglichst ebenerdig sein. Wenn die Station richtig ausgerichtet wird, kann diese auch in Hanglage einbetoniert werden. Als Bodenfläche kann entweder Rasen gesät oder für einen besseren Fallschutz ein Untergrund wie Holzhackschnitzel oder Fallschutzmatten verlegt werden. Die meisten Fallschutzplatten können mit einem puzzleartigen Verbindungssystem für ein dauerhaft sicheres und glattes Endergebnis verlegt werden. Am besten ist hier eine Plattenstärke von 60 bis 80 Millimetern geeignet.



Wie wird das Outdoor-Studio aufgebaut?



Bei eigener Montage können Aufbau-Kosten gespart werden - mit zwei Personen lässt sich eine Fitness-Station einfach aufbauen und ausrichten. Einzelne Elemente wie Turnstangen und Klimmzugstangen können meist mit einer einfachen Schnellverstellung montiert werden. Wer nicht selbst aufbauen oder den Bodenbelag verlegen möchte: Gartenlandschaftsbauer oder manche Hersteller der Stationen bieten auch einen Montageservice an.



Mit ein paar Tipps kann also jeder Garten zum Fitness-Studio werden. Ein toller Spaß für die ganze Familie und für alle, die Muskelkater nicht nur von der Gartenarbeit bekommen wollen.

