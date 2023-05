Jeder Herausforderung gewachsen - Individuell geplante Gewächshäuser fügen sich homogen in die Gesamtoptik des Grundstücks ein

Ein Gewächshaus bietet Selbstversorgern und Hobbygärtnern ganzjährig zahlreiche Vorteile. Es muss jedoch nicht nur durch Funktionalität überzeugen, sondern sich auch optimal in die Gesamtoptik des Grundstücks einfügen und mit umstehenden Gebäuden sowie der übrigen Gestaltung des Außenbereichs harmonieren. Flachdach-, Pult- oder Satteldachbauweise des Wohnhauses bzw. Dachneigungen im Allgemeinen sollten ihrer Form nach auch bei der Konzeption des Gewächshauses aufgegriffen werden. Standardgewächshäuser bieten hierbei oftmals nicht die nötige Gestaltungsfreiheit. Princess hat deshalb Gewächshäuser im Repertoire, die stets passgenau auf die individuellen Ansprüche zugeschnitten sind und Bestwerte in Sachen Funktionalität und Langlebigkeit erreichen. Ein grundlegender Faktor bei der Planung ist der Verwendungszweck – je nach Nutzung ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Außenmaß, Grundschnitt, Inneneinrichtung, Beet-Ausführungen, Lüftung/Heizung oder Verglasung. Während Tomaten als hochwachsende Pflanzen bspw. in einem Bodenbeet gut aufgehoben sind und eine gewisse Dachhöhe benötigen, erfordern empfindliche Gewächse teilweise spezielle Isolierverglasungen oder erhöhten UV-Schutz. Auch die Grundstücksgegebenheiten – eben, hügelig oder gar mit Hanglage – spielen bei der Planung eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt trägt die Farbwahl nachhaltig zur Optik bei, weshalb die korrosionsbeständigen Metallkonstruktionen in verschiedenen RAL-Pulverbeschichtungen erhältlich sind. Egal ob 30° Satteldachhaus, L-förmiger Grundschnitt oder Sonderwünsche und -ausstattungen: Dank der Flexibilität von Princess wird jeder Gewächshaus-Traum Wirklichkeit! Mehr unter www.princess-glashausbau.at