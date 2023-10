365 Tage Gartenfreude - Überwinterungs-Gewächshäuser helfen Pflanzen, Blumen und Co durch die kalte Jahreszeit

Im Sommer hui, im Winter pfui – während der heimische Garten in den Sommermonaten meistens traumhaft blüht und grünt, verwandelt er sich Ende des Jahres in eine eher triste Fläche, da die Pflanzen den kalten Temperaturen schonungslos ausgesetzt sind. Mit der Anschaffung winterfester Gewächshäuser von Princess kann man jenem Szenario glücklicherweise entgehen, da sich diese ideal zur Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen eignen.Die wichtigste Grundlage eines solchen Gewächshauses bildet ein frosttiefes Fundament. Das eigens entwickelte Isolier-Fertigfundament des österreichischen Herstellers besteht aus einem speziellen XPS-Dämmkern sowie einer Aluminiumverkleidung und wird einfach in die Erde eingegraben, sodass es selbst starken Stürmen standhält. Praktisch: Wird das Haus „übersiedelt“, gräbt man das Fundament aus, löst die Verschraubung und kann die Einzelteile an jedem anderen Standort neu montieren.Ein weiteres bedeutendes Kriterium ist eine UV-durchlässige Verglasung bei der Aufbewahrung von Pflanzen im Innenbereich, damit man sie ab dem Frühjahr wieder ins Freie stellen kann. Denn: Bei UV-undurchlässigen Scheiben bekommen unsere grünen Lieblinge nach einem langen Winter Probleme. Die jungen Blätter, die seit dem Einlagern gewachsen sind – und das sind dank der Wärme und der erhöhten Tageslichtlänge spätestens im Frühjahr viele – „verbrennen“ dann draußen regelrecht. Und auch bei Sukkulenten wie Kakteen und Co bestimmt die Lichtzufuhr das natürliche Längenwachstum und die Blüte.Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die ausreichende Luftfeuchtigkeit während der Überwinterung. In der kalten Jahreszeit ist es drinnen meist zu trocken. Deswegen werfen die Pflanzen auch im Winter ihre Blätter ab, um Wassermangel vorzubeugen. Typischerweise tritt dieses Problem bei der Aufbewahrung in der Garage auf. Dort ist es zwar oft hell genug, nicht zu kalt oder zu warm, jedoch führt die Trockenheit zu kahlen Pflanzen. Und da insbesondere Südpflanzen Wärme benötigen, muss auch die Isolierung stimmen, sonst steigen die Heizkosten in die Höhe. Als ideale Heizungslösungen haben sich vor allem Gebläseheizungen oder auch Warmwasserheizregister bewährt.Zudem ist die passende Lüftung ein Muss. Im Winter darf die Temperatur nicht über 13 bis 14 Grad steigen, was jedoch rasch passiert, sobald die Sonne durch die Fenster scheint. Ein Ganzjahresgewächshaus der Marke Princess bietet als Komplettlösung zum Beispiel genügend Lüftungsflächen, die bei praktisch allen Mitbewerbern fehlen oder teuer dazugekauft werden müssten. Prinzipiell sind bei den Gewächshäusern des österreichischen Herstellers immer der komplette First und beide Seitenwände offen, was ein prima Klima und das ganzjährige Gedeihen der Pflanzen garantiert.Mehr dazu unter www.princess-glashausbau.at