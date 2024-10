Welternährungstag: Mit innovativen Technologien zu einem gesünderen Gewichtsmanagement

Automatisierte Kalorien- und Nährstoffüberwachung: Die präzise Erfassung der Kalorienaufnahme ermöglicht es den Nutzern, ihre Ernährung zu optimieren, ohne alles manuell eintragen zu müssen.

Die präzise Erfassung der Kalorienaufnahme ermöglicht es den Nutzern, ihre Ernährung zu optimieren, ohne alles manuell eintragen zu müssen. Schlaf- und Herzfrequenzanalyse: Diese Funktionen tragen zur Verbesserung der Schlafqualität und somit zur allgemeinen Gesundheit bei.

Diese Funktionen tragen zur Verbesserung der Schlafqualität und somit zur allgemeinen Gesundheit bei. Bewegungs- und Fitnessüberwachung: Ein integrierter Schrittzähler sowie die Entfernungsmessung unterstützen ein aktiveres Leben.

Verringerung des Hungergefühls: Sanfte Impulse reduzieren das Verlangen nach Snacks, insbesondere kohlenhydratreichen Lebensmitteln, was den Nutzern hilft, ihr Essverhalten zu regulieren.

Sanfte Impulse reduzieren das Verlangen nach Snacks, insbesondere kohlenhydratreichen Lebensmitteln, was den Nutzern hilft, ihr Essverhalten zu regulieren. Förderung gesunder Ernährungsgewohnheiten: Modius unterstützt die Nutzer dabei, bewusster zu essen und gesündere Entscheidungen zu treffen.

Modius unterstützt die Nutzer dabei, bewusster zu essen und gesündere Entscheidungen zu treffen. Benutzerfreundlichkeit: Das Headset lässt sich einfach in den Alltag integrieren und ist sicher in der Anwendung.

Am 16. Oktober ist Welternährungstag – ein wichtiger Anlass, um das Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und die Herausforderungen der globalen Nahrungsmittelversorgung zu schärfen. Angesichts der wachsenden weltweiten Gesundheitsprobleme spielen moderne Technologien eine immer zentralere Rolle, um Menschen zu unterstützen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und zu pflegen. Der MindTecStore präsentiert in diesem Zusammenhang zwei innovative Produkte: das Healbe GoBe3 Smartband und das Modius Headset, die dabei helfen, Gesundheits- und Gewichtsziele effektiv zu erreichen.Das Healbe GoBe3 ist ein hochentwickelter Kalorientracker der neuesten Generation. Es bietet eine beeindruckende Bandbreite an Funktionen, die weit über eine einfache Erfassung von Schritten hinausgeht. Das Smartband erfasst automatisch Kalorien und analysiert den Wasserhaushalt, Stresslevel und sogar die Emotionen des Trägers – alles ohne manuelle Eingaben. Diese Technologie wurde vollständig von Healbe entwickelt und basiert auf den individuellen Körperparametern der Nutzer, was dem Unternehmen über 72 internationale Patente eingebracht hat.Zu den Hauptmerkmalen gehören:Durch die nahtlose Integration in bekannte Fitness-Apps wie Google Fit und Apple Health ist das Healbe GoBe3 der ideale Partner für alle, die ihre Fitness- und Gesundheitsziele erreichen möchten.Das Modius Headset bietet eine neuartige Methode zur Unterstützung bei der Gewichtsreduktion. Entwickelt von Neurovalens Ltd., zielt das Gerät darauf ab, den Appetit zu kontrollieren, indem es den Nervus vestibularis stimuliert, der eng mit dem Hypothalamus – dem Bereich des Gehirns, der für die Regulierung von Hunger und Sättigung zuständig ist – verbunden ist. Neurovalens nutzt innovative neurowissenschaftliche Erkenntnisse, um über eine nicht-invasive Hirnstimulation neuronale Prozesse zu beeinflussen, ohne die Notwendigkeit von chirurgischen Eingriffen oder Medikamenten.Zu den wichtigsten Vorteilen des Modius Headsets gehören:, erklärt Jörne Susanne Kreuder, Pressesprecherin des MindTecStore. „Der Welternährungstag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, ein gesundes Ernährungsverhalten zu fördern. In einer Zeit, in der der Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln nicht für jeden selbstverständlich ist, bieten technologische Innovationen wie das Healbe GoBe3 und das Modius Headset wertvolle Unterstützung. Beide Produkte, erhältlich im MindTecStore, sind vielversprechende Tools, um persönliche Gesundheitsziele zu erreichen und einen positiven Lebensstil zu pflegen.Besuchen Sie den MindTecStore für weitere Informationen und entdecken Sie, wie diese Technologien Ihnen helfen können, Ihr Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.