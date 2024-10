Welt-Ergotherapie-Tag 2024: Neue Technologien zur Förderung von Koordination und Motorik im Fokus

Zum Welt-Ergotherapie-Tag am 27. Oktober 2024 rückt die Bedeutung von Ergotherapie für Menschen mit körperlichen, kognitiven und psychischen Einschränkungen in den Mittelpunkt. Ergotherapie unterstützt Menschen dabei, ihre Selbstständigkeit im Alltag wiederzuerlangen und ihre Lebensqualität zu verbessern. MindTecStore, führender Anbieter von Gesundheits- und Therapieprodukten, bietet zwei innovative Lösungen an, die speziell zur Förderung ergotherapeutischer Anwendungen entwickelt wurden:undist ein innovatives Gerät, das auf multisensorisches Training setzt, um die Körperwahrnehmung und Motorik zu verbessern. Ausgestattet mit kabellosen Kopfhörern kombiniert es rhythmische Musik mit vestibulären Übungen, die das Gehirn stimulieren und sensorische Integration fördern. Das 40-tägige Trainingsprogramm mit täglichen 30-minütigen Sitzungen ist einfach durchführbar und ermöglicht eine gezielte Verbesserung von Balance, Koordination und Feinmotorik.Dieses Programm ist besonders hilfreich für Kinder mit Entwicklungsstörungen, Menschen, die nach neurologischen Erkrankungen eine Rehabilitation durchlaufen, sowie für alle, die an Koordinationsproblemen leiden. Soundsory kann sowohl in Ergotherapie-Praxen als auch zu Hause angewendet werden und ist über den MindTecStore erhältlich.Diesind hochmoderne interaktive Würfel, die mit 3D-Sensoren ausgestattet sind, um Bewegungen in Echtzeit zu erfassen. Über eine App, die sowohl für Android als auch iOS verfügbar ist, werden die Übungen und Spiele visualisiert und bieten Nutzern ein sofortiges Feedback. Durch das Training mit den BoBo Dice werden die Augen-Hand-Koordination sowie feinmotorische Fähigkeiten gezielt gefördert.Dank der drahtlosen Konnektivität und der benutzerfreundlichen Oberfläche eignet sich das Gerät für Menschen, die ihre Geschicklichkeit und Feinmotorik verbessern möchten. Besonders nützlich sind die Würfel für Personen in der Rehabilitation nach Hand- oder Armverletzungen sowie für Kinder und ältere Erwachsene, die spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten trainieren wollen. Die farbenfrohen Lichteffekte und die schnelle Ladefunktion (10 Sekunden für 2 Stunden Spielzeit) machen BoBo Dice zudem besonders attraktiv für das spielerische Lernen.Diesind über den MindTecStore erhältlich und bieten eine ideale Unterstützung für den ergotherapeutischen Einsatz.MindTecStore unterstreicht die Bedeutung der Ergotherapie und bietet mit Soundsory und BoBo Dice zwei wertvolle Tools, die den Rehabilitationsprozess unterstützen und die Therapie zu Hause oder in der Praxis bereichern. Diese Produkte helfen dabei, das volle Potenzial der Patienten auszuschöpfen und fördern eine spielerische, motivierende Therapieform.