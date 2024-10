Schlaganfallprävention im Fokus – Der MindTecStore startet Kampagne zum Welt-Schlaganfall-Tag

Omron Complete : Ein All-in-One-Gerät, das Blutdruckmessung und EKG kombiniert, um Anomalien wie Vorhofflimmern (AFib) – einen bekannten Risikofaktor für Schlaganfälle – frühzeitig zu erkennen. Das Gerät ermöglicht eine präzise Überwachung der Herzgesundheit und kann problemlos zu Hause eingesetzt werden.

: Ein All-in-One-Gerät, das Blutdruckmessung und EKG kombiniert, um Anomalien wie Vorhofflimmern (AFib) – einen bekannten Risikofaktor für Schlaganfälle – frühzeitig zu erkennen. Das Gerät ermöglicht eine präzise Überwachung der Herzgesundheit und kann problemlos zu Hause eingesetzt werden. M7 Intelli IT AFib Blutdruckmessgerät mit Vorhofflimmern-Erkennung: Dieses Gerät misst den Blutdruck und erkennt gleichzeitig Vorhofflimmern, was die frühzeitige Erkennung von Schlaganfallrisiken unterstützt.

TouchPoints: Stress ist ein wesentlicher Risikofaktor für Schlaganfälle, da er den Blutdruck erhöht und das Herz belastet. TouchPoints sind Wearables, die durch sanfte Vibrationen das Nervensystem beruhigen und Stress in Echtzeit abbauen. Diese einfache Methode der Stressreduktion kann das Risiko eines Schlaganfalls verringern.

Neurofeedback-Systeme: Diese Geräte unterstützen die kognitive Rehabilitation, indem sie Gehirnaktivitäten in Echtzeit überwachen und Feedback geben. Sie helfen dabei, neurologische Funktionen nach einem Schlaganfall zu trainieren und wiederherzustellen.

Regelmäßige Blutdruckkontrolle: Hoher Blutdruck ist der bedeutendste Risikofaktor für einen Schlaganfall. Mit Geräten wie dem Omron Complete oder dem Omron M7 Intelli IT AFib Blutdruckmessgerät können Sie Ihre Werte bequem zu Hause überwachen. Herzfrequenz im Blick behalten: Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern erhöhen das Schlaganfallrisiko erheblich. Mit den passenden Monitoren können Sie diese frühzeitig erkennen. Stress reduzieren: Chronischer Stress ist ein wesentlicher Faktor für Schlaganfälle. Wearables wie TouchPoints helfen, Stress zu lindern und das Risiko zu verringern. Gesunde Ernährung und Bewegung: Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und der Verzicht auf Nikotin und übermäßigen Alkoholkonsum sind weitere wichtige Schutzmaßnahmen.

Jedes Jahr erleiden in Deutschland rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Damit gehört diese Erkrankung zu den häufigsten neurologischen Notfällen und stellt eine der Hauptursachen für Behinderungen und Todesfälle dar. Der, der jährlich am 29. Oktober begangen wird, soll auf die Bedeutung der Früherkennung und Prävention von Schlaganfällen aufmerksam machen. Der, ein führender Anbieter von Gesundheits- und Wellness-Technologien, beteiligt sich mit einer gezielten Kampagne, um Menschen zu sensibilisieren und ihnen geeignete Hilfsmittel zur Vorbeugung und Rehabilitation anzubieten.Ein Schlaganfall tritt auf, wenn die Blutversorgung eines Teils des Gehirns plötzlich unterbrochen wird – entweder durch ein Blutgerinnsel (ischämischer Schlaganfall) oder durch das Platzen eines Blutgefäßes (hämorrhagischer Schlaganfall). Dadurch sterben Gehirnzellen ab, und die betroffenen Personen erleiden oft schwerwiegende neurologische Ausfälle wie Lähmungen, Sprachstörungen oder Gedächtnisverlust. Die Schnelligkeit der medizinischen Versorgung ist entscheidend, um bleibende Schäden zu minimieren. Jede Minute zählt.Der MindTecStore hat es sich zum Ziel gesetzt, die Risikofaktoren für Schlaganfälle durch moderne Technologien leichter erkennbar zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit eigenverantwortlich zu überwachen. Im Rahmen der Kampagne werden besonders geeignete Produkte vorgestellt, die sowohl zur Schlaganfallprävention als auch zur Rehabilitation nach einem Vorfall dienen.Schlaganfälle lassen sich oft durch Änderungen im Lebensstil und regelmäßige Gesundheitskontrollen vermeiden. Derempfiehlt folgende Maßnahmen zur Schlaganfallprävention:Mit der Schlaganfall-Kampagne möchte der MindTecStore das Bewusstsein für die Bedeutung der Prävention stärken und gleichzeitig den Zugang zu geeigneten Technologien erleichtern. Durch die Integration modernster Mess- und Überwachungsgeräte in den Alltag können Menschen ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit regelmäßig überprüfen und frühzeitig reagieren, wenn Risikofaktoren erkannt werden.„Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, proaktiv auf ihre Gesundheit zu achten und die besten verfügbaren Technologien zur Überwachung und Rehabilitation zu nutzen“, erklärt Jörne Kreuder, Pressesprecherin des MindTecStores. „Mit unserer Kampagne zum Welt-Schlaganfall-Tag möchten wir die Bedeutung der Prävention unterstreichen und die Bevölkerung dazu ermutigen, sich über die Risiken zu informieren und Maßnahmen zu ergreifen.“Ein Schlaganfall kann jeden treffen – aber er lässt sich in vielen Fällen verhindern. Der MindTecStore bietet innovative Technologien, die Ihnen helfen, Ihre Gesundheit im Blick zu behalten und sich vor Risikofaktoren zu schützen. Im Rahmen derstehen Ihnen spezielle Angebote zur Verfügung, die die Herzgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden fördern.