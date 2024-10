Neuausrichtung in der ADHS-Behandlung: Technologie und wissenschaftliche Studien bieten neue Perspektiven

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) ist eine Störung, die das tägliche Leben und die schulischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen erheblich beeinflusst. Für viele Jugendliche mit ADHS sind schulische Herausforderungen Teil des Alltags: Rund 30 % der betroffenen Jugendlichen mussten bereits ein Schuljahr wiederholen, 21 % schwänzen regelmäßig die Schule und 35 % brechen die Schule schließlich ab. Angesichts dieser alarmierenden Zahlen suchen Eltern verstärkt nach alternativen Lösungen, um ihre Kinder besser zu unterstützen. Neben etablierten Therapien rücken zunehmend technologische Hilfsmittel wiein den Fokus, die durch wissenschaftliche Studien positive Ergebnisse zeigen.Der schulische Alltag stellt für viele Jugendliche mit ADHS eine besondere Belastung dar. Die ständige Anforderung, sich über lange Zeiträume zu konzentrieren und in einem strukturierten Umfeld zu agieren, überfordert viele Schüler mit ADHS. Dies führt nicht nur zu schulischen Misserfolgen, sondern auch zu erhöhtem Stress und emotionaler Frustration. Hier stoßen klassische Behandlungsansätze, die oft aus Verhaltenstherapie und medikamentöser Unterstützung bestehen, an ihre Grenzen.Eine jüngst durchgeführte, doppelt verblindete, placebokontrollierte Studie liefert vielversprechende Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Einsatz vonbei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Die Studie untersuchte die Wirkung der bilateralen Stimulation auf hyperaktives Verhalten und die Fähigkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren. Ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung war der Einsatz des PEARSON Quotient-Geräts, das die Bewegungen der Teilnehmer während Aufmerksamkeits- und Impulstests in Echtzeit erfasste.Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Verbesserung der Aufmerksamkeit und eine Reduzierung der Hyperaktivität bei den Probanden, die TouchPoints™ verwendeten. Ein 13-jähriger Junge mit ADHS, der an der Studie teilnahm, konnte seine Aufmerksamkeit während einer Aufgabe um 27 % verbessern, was bei einem Schultag von sieben Stunden einer zusätzlichen fokussierten Zeit von 3,65 Stunden entspricht. Seine Hyperaktivität wurde von einem grenzwertig auffälligen Niveau auf einen durchschnittlichen Funktionsbereich reduziert. Diese Zahlen verdeutlichen, wie positiv TouchPoints™ den Lernalltag von Kindern mit ADHS beeinflussen können.Für Jugendliche, die aufgrund von ADHS mit schulischen Herausforderungen kämpfen, könnten solche technologischen Hilfsmittel eine entscheidende Unterstützung bieten. Die Studie belegt, dass TouchPoints™ nicht nur die Hyperaktivität verringern, sondern auch die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Impulskontrolle verbessern können. Eine weitere Teilnehmerin der Studie, ein Mädchen mit Zwangsstörungen (OCD), zeigte in ähnlichen Tests eine 13-fache Verbesserung der Genauigkeit bei Aufgaben, die Konzentration erforderten. Auch bei ihr reduzierte sich die Hyperaktivität erheblich, was sich im Alltag als längere Phasen der ungestörten Konzentration widerspiegelte.Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, dass innovative Technologien wie TouchPoints™ nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Ergänzung zur klassischen ADHS-Therapie dienen können. Sie bieten eine einfache und nicht-invasive Möglichkeit, die Herausforderungen im Schulalltag und bei der Erledigung von Hausaufgaben zu bewältigen. In Kombination mit etablierten Behandlungsansätzen können TouchPoints™ die Lebensqualität der Betroffenen und ihre schulischen Erfolge nachhaltig verbessern.Die Integration von Technologien wie TouchPoints™ zeigt, dass wissenschaftlich fundierte Ansätze zunehmend an Bedeutung in der Behandlung von ADHS gewinnen. Diese Hilfsmittel erweitern die Therapiemöglichkeiten, indem sie auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten eingehen und so nachhaltige Fortschritte ermöglichen. Besonders im schulischen Alltag, wo die Anforderungen an Aufmerksamkeit und Selbstregulation hoch sind, können Innovationen wie TouchPoints™ eine wertvolle Unterstützung bieten.In Deutschland sind die TouchPoints™ über den MindTecStore erhältlich, einer führenden Plattform für Neurotechnologie und Gesundheitsprodukte. Der MindTecStore bietet eine Vielzahl von innovativen Produkten, die darauf abzielen, das Wohlbefinden zu steigern und kognitive sowie therapeutische Fortschritte zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie in der Studie unter: TouchPoints and ADHD Weitere Studien zur Wirksamkeit von Touchpoints: Eine Übersicht