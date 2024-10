MindTecStore feiert den Weltlehrertag mit exklusiven Angeboten für Lehrkräfte

MindMesh EEG-Headset: Mit Tracking für bis zu 50 Nutzer eignet sich dieses Headset ideal für den Einsatz in Schulklassen und ermöglicht eine umfassende Analyse der Gehirnaktivität.

Mit Tracking für bis zu 50 Nutzer eignet sich dieses Headset ideal für den Einsatz in Schulklassen und ermöglicht eine umfassende Analyse der Gehirnaktivität. Bitalino Bio-/Neuro-Feedback-Bausätze: Ideal für Schulen, die Experimente und eigene Anwendungen im Unterricht entwickeln wollen.

Ideal für Schulen, die Experimente und eigene Anwendungen im Unterricht entwickeln wollen. Excellent Brain Neurofeedback Trainingssoftware: Diese Software unterstützt Schüler, ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern – perfekt für den Einsatz in Schulen.

Zum Weltlehrertag würdigt MindTecStore die unverzichtbare Arbeit der Lehrkräfte und bietet exklusive Rabatte auf ausgewählte Produkte, die das Lehren und Lernen revolutionieren. Unter dem Motto „Fördern Sie Lehren und Lernen!“ zeigt der Online-Shop für innovative Bio- und Neuro-Feedback-Technologien, wie moderne Tools den Bildungsalltag bereichern können.Lehrkräfte leisten jeden Tag einen unschätzbaren Beitrag zur Gesellschaft. Sie sind nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Mentoren, Wegbegleiter und Vorbilder, die junge Menschen auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.MindTecStore möchte diese Arbeit anerkennen und bietet als Dankeschön zuman. Mit dem Codekönnen Lehrkräfte beim Checkout sparen – das Angebot gilt nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.“, sagt Jörne Kreuder, Pressesprecherin des MindTecStore. „Die angebotenen Produkte, darunter EEG-Headsets, Biofeedback-Bausätze und spezielle Neurofeedback-Trainingssoftware, bieten Lehrkräften vielfältige Möglichkeiten, neue, wissenschaftlich fundierte Methoden in ihren Unterricht zu integrieren. Diese Technologien ermöglichen es, Schülern zu helfen, ihre Konzentration zu verbessern, Stress zu reduzieren und kognitive Fähigkeiten gezielt zu fördern.Zu den vorgestellten Produkten gehören unter anderem:Mit diesen Technologien unterstützt MindTecStore Lehrkräfte dabei, ihren Unterricht auf das nächste Level zu heben und Schülern neue Wege des Lernens zu eröffnen.MindTecStore ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheits- und Lerntechnologien. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch modernste Bio- und Neuro-Feedback-Produkte Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen – ob im Bildungsbereich, im Beruf oder in der persönlichen Entwicklung.