MindTecStore bringt Sonderaktion für das App-verbundene OMRON M300 Intelli IT Blutdruckmessgerät – Jetzt für nur 29 € erhältlich!

Kostenlose Omron Connect App : Diese App ermöglicht die einfache Aufzeichnung und Verwaltung der Blutdruckmesswerte auf dem Smartphone. Die Ergebnisse können bequem mit dem Arzt geteilt werden, was die kontinuierliche Überwachung der Gesundheit erleichtert.

: Diese App ermöglicht die einfache Aufzeichnung und Verwaltung der Blutdruckmesswerte auf dem Smartphone. Die Ergebnisse können bequem mit dem Arzt geteilt werden, was die kontinuierliche Überwachung der Gesundheit erleichtert. IntelliSense-Technologie : Sorgt für eine präzise und komfortable Messung, indem sie den Druck automatisch anpasst.

: Sorgt für eine präzise und komfortable Messung, indem sie den Druck automatisch anpasst. Erkennung unregelmäßiger Herzschläge : Zeigt an, wenn Herzrhythmusstörungen festgestellt werden.

: Zeigt an, wenn Herzrhythmusstörungen festgestellt werden. Indikator für Bluthochdruck : Warnt bei Blutdruckwerten außerhalb des normalen Bereichs.

: Warnt bei Blutdruckwerten außerhalb des normalen Bereichs. Speicher für bis zu 30 Messungen : Erlaubt eine einfache Nachverfolgung der Blutdruckwerte direkt auf dem Gerät.

: Erlaubt eine einfache Nachverfolgung der Blutdruckwerte direkt auf dem Gerät. Bluetooth-Konnektivität: Drahtlose Synchronisierung der Messwerte mit dem Smartphone für eine nahtlose Integration in die Omron Connect App.

Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 100 € innerhalb der EU

Trusted Shop Garantie für sicheres Einkaufen

für sicheres Einkaufen Zertifizierter Partner für qualitativ hochwertige Produkte

für qualitativ hochwertige Produkte Weltweiter Versand für Kunden auf der ganzen Welt

für Kunden auf der ganzen Welt Sichere SSL-Verbindung zum Schutz der Kundendaten

Der MindTecStore, bekannt für sein breites Angebot an Gesundheits- und Fitnessgeräten, startet eine besondere Aktion:Dieses zeitlich begrenzte Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und ist eine einzigartige Gelegenheit für alle, die ihre Gesundheit im Blick behalten möchten.Das OMRON M300 Intelli IT ist ein hochwertiges Blutdruckmessgerät vom renommierten Hersteller OMRON, das sich ideal für die regelmäßige Überwachung des Blutdrucks eignet. Dank der benutzerfreundlichen Ein-Tasten-Bedienung und der intuitiven Handhabung ist es auch für ältere Menschen und Personen ohne technische Vorkenntnisse einfach zu bedienen. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, das Gerät mit der kostenlosen Omron Connect App zu koppeln.Der Lieferumfang des M300 Intelli IT umfasst neben dem Blutdruckmessgerät eine Universalmanschette, vier AA-Batterien, eine Aufbewahrungstasche, eine Gebrauchsanweisung, eine Garantiekarte und einen Blutdruckpass. Diese umfassende Ausstattung gewährleistet, dass das Gerät sofort einsatzbereit ist.Zusätzlich bietet der MindTecStore zahlreiche Vorteile für seine Kunden:Interessierte sollten schnell zugreifen, da dieses Sonderangebot nur begrenzt verfügbar ist. Der Preis von 29 € ist im Vergleich zum regulären Preis von 48 € eine einmalige Chance, ein zuverlässiges und App-verbundenes Blutdruckmessgerät zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben.Für weitere Informationen und um das Angebot zu nutzen, besuchen Sie die Webseite des MindTecStore oder kontaktieren Sie den Kundenservice.Mit dem OMRON M300 Intelli IT und der Omron Connect App kann die Gesundheit einfach und effektiv überwacht werden.MindTecStore Kundenservice: +49 123 456 7890 E-Mail: info@mindtecstore.com Website: www.mindtecstore.com Der MindTecStore ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheits- und Fitnessgeräten. Mit einem umfangreichen Sortiment und einem kundenorientierten Service setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Branche und bietet seinen Kunden stets die neuesten und besten Produkte.