Innovatives Set für umfassnde Herz- und Blutdrucküberwachung ab sofort im MindTecStore erhältlich

Der MindTecStore freut sich, die Verfügbarkeit eines neuen Produktbundles bekannt zu geben, das zwei führende Technologien zur Überwachung von Herz- und Blutdruckwerten vereint. Das Bundle kombiniert dasund das, um eine umfassende und nahtlose Gesundheitsüberwachung zu ermöglichen., das mit einer Manschettensitzkontrolle und einem Positionierungssensor ausgestattet ist, um präzise Blutdruckmessungen sicherzustellen. Es erkennt unregelmäßige Herzschläge und Bluthochdruck und überträgt die Messwerte via Bluetooth an die OMRON connect App als auch an die KardiaMobile App.ist ein kompaktes, mobiles EKG-Gerät, das mittels Künstlicher Intelligenz Vorhofflimmern, Bradykardie und Tachykardie erkennen kann. Die Messergebnisse werden innerhalb von 30 Sekunden erstellt und über die KardiaMobile App ausgewertet.Ein herausragender Vorteil dieses Bundles ist die zentrale Speicherung und Auswertung der Daten beider Geräte über die KardiaMobile App. Dies ermöglicht Nutzern, einen umfassenden Überblick über ihre Herz- und Blutdruckwerte zu behalten. Die gesammelten Daten können mühelos als PDF per E-Mail an medizinisches Fachpersonal weitergeleitet werden, was eine zeitnahe und effiziente ärztliche Beratung unterstützt.: Die nahtlose Integration der Daten beider Geräte in die KardiaMobile App ermöglicht eine ganzheitliche Überwachung der Herz- und Blutdruckwerte.: Messergebnisse können direkt aus der App als PDF an Ärzte oder medizinisches Fachpersonal gesendet werden.: Beide Geräte bieten präzise Messungen und sind dank ihres kompakten Designs ideal für den mobilen Einsatz.: Sowohl das OMRON RS7 Intelli IT als auch das KardiaMobile EKG-System sind einfach zu bedienen und liefern schnelle Ergebnisse.Das OMRON RS7 Intelli IT & AliveCor KardiaMobile EKG Bundle ist ab sofort im MindTecStore erhältlich. Der MindTecStore ist bekannt für seine breite Auswahl an hochwertigen Gesundheits- und Fitnessprodukten und bietet Kunden umfassenden Support und Beratung.Der MindTecStore ist ein führender Online-Shop für innovative Gesundheits- und Fitnessprodukte. Mit einem Fokus auf fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit bietet der MindTecStore eine breite Palette an Produkten, die den Alltag der Kunden verbessern und die Überwachung ihrer Werte erleichtern.Für weitere Informationen und Bestellungen besuchen Sie bitte www.mindtecstore.com