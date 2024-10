Genießen Sie den schönsten Herbst – Super-Herbst-Sale im MindTecStore mit bis zu 50 % Rabatt

5-Kanal-EEG zur Analyse kognitiver Funktionen

Integrierte Sensoren für Herzfrequenz und Stirntemperatur

Ergonomische, benutzerfreundliche Anwendung mit halbtrockenen Polymersensoren

Kabellose Verbindung mit PC, Mac und Tablets

Bewegungssensor zur Erfassung von Kopfbewegungen

Zugang zu Apps für mentales Training (Stressmanagement, Meditation, Konzentration)

Messung von Schritten, Kalorien und Distanz

Differenzierung zwischen normalen und aeroben Schritten

7-Tage-Speicher

Leichte und kompakte Bauweise

Mit Clip und Band zur Befestigung

Massagezonen für verschiedene Körperbereiche

2 Intensitätsstufen und 5 Programme

Wärmefunktion für zusätzliche Entspannung

Automatische Abschaltung für Sicherheit

EMS-Shirt und -Shorts mit anatomisch geformten Silikonelektroden

EMS-Booster Unit mit 42 Programmen

Steuerung über die Antelope Go App

Enthält das Activ5 Trainingsgerät für isometrische Übungen

Der Herbst bringt nicht nur goldene Blätter, sondern auch großartige Angebote im MindTecStore. Im Rahmen des Super-Herbst-Sales* werden innovative Gesundheits- und Fitnessprodukte mit bis zuangeboten. Hier sind einige Highlights der Aktion:Das Macrotellect BrainLink Pro 3.0 ist ein EEG-Headset, das zur Messung der Gehirnaktivität und zur Unterstützung von Neurofeedback-Training verwendet wird. Es hilft bei der Verbesserung mentaler Fähigkeiten wie Stressmanagement und Konzentration. Zusätzlich werden Herzfrequenz und Stirntemperatur gemessen, um ein umfassendes Bild der physiologischen Zustände zu erhalten.Mit einem Rabatt vonbietet das BrainLink Pro 3.0 eine effiziente Möglichkeit, mentale Fitness zu verbessern.Der OMRON Schrittzähler – Walking Style IV misst mit einem 3D-Sensor Schritte, Kalorienverbrauch und Distanz. Das Gerät unterscheidet dabei zwischen normalen und aeroben Schritten und ermöglicht eine genaue Aufzeichnung, auch wenn es in einer Tasche getragen wird.Der Schrittzähler ist derzeit miterhältlich.Die Medisana MM 825 Massagematte bietet eine Vibrationsmassage mit zuschaltbarer Wärmefunktion. Die Massagezonen umfassen den oberen und unteren Rücken, Oberschenkel und Unterschenkel. Mit zwei Intensitätsstufen und fünf Massageprogrammen sorgt sie für eine gezielte Behandlung von Verspannungen.Mit einem Rabatt vonist diese Massagematte ein ideales Produkt zur Entspannung in den eigenen vier Wänden.Das Antelope Evolution EMS Anzug Komplettpaket kombiniert Elektromuskelstimulation (EMS) mit einem fortschrittlichen Trainingsansatz. Es umfasst EMS-Shirt und -Shorts sowie die EMS-Booster Unit, die elektrische Impulse für gezieltes Muskeltraining generiert.Das Set bietet ein effektives Ganzkörpertraining mitDer Super-Herbst-Sale* im MindTecStore bietet eine einmalige Gelegenheit, moderne Technologien für Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden zu entdecken und dabei kräftig zu sparen. Ob zur Verbesserung der mentalen Fitness, für ein effizientes Ganzkörpertraining oder für eine wohltuende Massage nach einem langen Tag – die innovativen Produkte im MindTecStore decken ein breites Spektrum an Bedürfnissen ab. Die Angebote sind jedoch nur für kurze Zeit verfügbar, daher lohnt es sich, schnell zuzugreifen. Mit Rabatten von bis zukönnen Sie jetzt in Ihre Gesundheit investieren und den Herbst in vollen Zügen genießen.* Dies ist ein befristetes Angebot.