Begleitend zu den Paralympics: MindTecStore stellt neue Lösungen für mehr Unabhängigkeit und Komfort vor

Anlässlich der bevorstehenden Paralympischen Spiele stellt der MindTecStore zwei wegweisende Produkte vor, die speziell entwickelt wurden, um die Lebensqualität von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern. Die neuen Innovationen – dieund der– bieten bahnbrechende Technologien, die sowohl Komfort als auch Selbstständigkeit fördern.Die Sensoria® Matte wurde gezielt für Rollstuhlfahrer entwickelt, um die Herausforderungen des langen Sitzens zu adressieren. Mit ihrer dreischichtigen Konstruktion aus Memory-Schaum und kühlendem Gel bietet sie optimalen Komfort. Gleichzeitig nutzt sie textile Drucksensoren und das Sensoria® Core Bluetooth® Smart-Gerät, um eine smarte Druckentlastung zu gewährleisten. Über eine mobile App können Nutzer ihre Sitzposition kontinuierlich überwachen und erhalten hilfreiche Hinweise zur Druckentlastung, um das Risiko von Druckgeschwüren zu minimieren.Der BrightSign Gebärdensprache Übersetzer Handschuh unterstützt Menschen mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen, indem er Gebärdensprache in Echtzeit in über 40 verschiedene Sprachen und Akzente übersetzt. Eine integrierte mobile App erweitert die Funktionen des Handschuhs und fördert die Selbstständigkeit der Nutzer. Der Handschuh ermöglicht eine unabhängige Interaktion in verschiedenen sozialen Umgebungen und trägt so zur Barrierefreiheit in der Kommunikation bei.Der MindTecStore bietet darüber hinaus passendes Zubehör für den BrightSign Handschuh, darunter ein Etui und dekorative Charms, die den Handschuh personalisieren und ihm eine individuelle Note verleihen.Mit diesen innovativen Produkten zielt der MindTecStore darauf ab, die Lebensqualität von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern und ihnen mehr Unabhängigkeit und Komfort im Alltag zu ermöglichen. Diese Lösungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, wegweisende Technologien für ein inklusiveres Leben zu fördern. MindTecStore ist ein führender Anbieter von innovativen Produkten im Bereich der Gesundheits- und Wohlfühltechnologie. Mit einem breiten Sortiment an hochwertigen Produkten setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Förderung von Gesundheit, Komfort und Unabhängigkeit im Alltag.