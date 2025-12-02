Tiny House Verband (THV) zieht positives Fazit aus der neuen Outventure Messe in Berlin

Nach vier erfolgreichen Messetagen auf der OutVenture sieht der THV sich bestätigt, dass neue Wohnformen im Trend liegen.



Mit der Ausrichtung der OutVenture Messe hat der THV den Bereich Tiny House auf der Messe mit seinen Mitglieder erstmalig tatkräftig unterstützt.



„Wir als Tiny House Verband wollen beim Thema NeuesWohnen auf der OutVenture einen starken inhaltlichen Beitrag leisten, denn Tiny Houses werden auf dem Gelände der Messe Berlin für ein großes breites Publikum erlebbar,“ sagt der politische Repräsentant des THV Frank Müller.



Auch der Geschäftsführer Torsten Köhler von der Firma QUBBS, Mitglied im THV, sieht einen positiven Impuls durch die OutVenture Messe: „Unsere Teilnahme an der diesjährigen „Boot & Fun“ in Berlin hat die Erwartungen deutlich übertroffen. An allen Messetagen zeigte sich ein außergewöhnlich hohes Interesse der Besucher am modularen QUBBS Blocksystem. In zahlreichen intensiven Gesprächen wurden innovative Projektideen wie Tiny Houses auf Booten und Pontons diskutiert und wertvolle neue Kontakte geknüpft.“



Auch das THV Mitglied Tiny University war dieses Jahr wieder auf der OutVenture vertreten und konnte eine positive Bilanz ziehen. Die Geschäftsführerin Roxana Sochan resümiert die Messe mit diesen Worten: „Wir freuen uns, dass die OutVenture Tiny Houses nun auch in Berlin präsentiert und damit Neues Wohnen stärkt. Für die Region Berlin und Umgebung sehen wir großes Zukunftspotenzial, das an die Dynamik der New Housing in Karlsruhe anknüpft.“



Der THV wird die OutVenture auch im kommenden Jahr wieder aktiv mit seinen Mitgliedern unterstützen und hofft auf eine noch größere Teilnahmen von innovativen spannenderen Tiny Houses und Modulhäusern.







(lifePR) (