Weiterbildung und E-Learning rechtssicher gestalten, effiziente HR

Viele Unternehmen sind derzeit auf der Suche nach einer passenden und nachhaltigen Lernplattform, Organisationen möchten eine Online-Akademie aufbauen, Schulen würden gerne in sehr kurzer Zeit mit rechtssicheren Plattformen das Lehrerteam und die Klassen vernetzen. In den meisten Fällen wissen die Verantwortlichen nicht so genau, wie und wo sie mit der Informationsrecherche anfangen sollen. Vor allem jedoch stehen die Rechtssicherheit und DSGVO bei allen Projekten im Vordergrund. Und wie kann man intern ohne Programmierkenntnisse wichtigen Content erstellen, damit alle relevanten Themen online und auf Knopfdruck zur Verfügung gestellt werden können? Ab Mai wird die time4you GmbH zu den wichtigsten Fragen Onlineveranstaltungen und mehrteilige Kurse durchführen und die Fragen der Teilnehmer beantworten.Vom vierteiligen Onlinekurs zu Learning Experience Design für Teams im Bereich Weiterbildung bis zu den Digitalevents mit den Themen Learning Management System und Lernbots werden viele Fragestellungen im Dialog erklärt und Best Practices aus dem Mittelstand, öffentlicher Verwaltung, Behörden und Schulverwaltungen vorgestellt. Außerdem gibt es im Mai für die HR-Branche die Möglichkeit direkt von den Praxiserfahrungen anderer zu profitieren und die neuesten Entwicklungen beim Agilen Lernen, Learning Design und Trainingseffizienz zu erleben.4-teiliger Online-Kurs: "Learning Experience Design"-mit Christina Neuhoff, time4youStart 05.05.2022, 9:30-13:00 UhrEnde 19.05.2022, 9:30-13:00 UhrHR digital – Wie Sie durch eine automatisierte und effiziente Trainingsverwaltung Freiräume für andere Aufgaben schaffen-mit Miriam Friedrichs, time4you05.05.2022, 10.00-11.00 UhrOnline-Kurs: Conversational Design - Attraktives Lernen mit Bots-mit Dr. Cäcilie Kowald, time4you12.05.2022, 13:30-17:00 UhrStolpersteine ausräumen auf dem Weg zum zukunftsweisenden LMS: Wie stelle ich im Vorfeld die richtigen Fragen?-mit Miriam Friedrichs & Dr. Michael Roll, time4you12.05.2022, 14.00-14-45 UhrLEARNTEC 2022 31. Mai bis 2. Juni 2022:, Preisverleihung31. Mai bis 1. Juni 2022 timebei der COPETRI CONVENTION Geschichten und Gedanken rund um das Lernen: der YouTube Kanal von time4you Karrierewege und Ausbildungsberufe Informatik unter: time4you.de/karriere