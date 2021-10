Weiterbildung braucht Struktur und Nachhaltigkeit - wie man mit der eigenen Onlineakademie ein großes Publikum erreichen kann

Nicht erst seit den Erfahrungen der letzten Monate mit digitalen Weiterbildungsformaten fragen sich viele Bildungsanbieter und Unternehmen: Wäre es nicht sinnvoll das vorhandene Know-how und Corporate Content in eine nachhaltige Struktur zu bringen, die allen Teilnehmern im Unternehmen zur Verfügung steht und die professionell gemanagt werden kann. Die Anfragen aus der Praxis nach Workshops zum Aufbau einer eigenen (Lern) Akademie haben stark zugenommen. Aus diesem Grund wird am 7. Oktober das digitale Vortragsformat von time4you viele Fragen aufgreifen und beantworten.Mit eigenen Online-Akademie ist es möglich, Trainingsinhalte und Weiterbildung professionell und langfristig zu organisieren und mehr Planungssicherheit für die Weiterbildungs- und Trainingsvorgaben zu erzielen. Welche Schlüsselfaktoren für den Aufbau und Erfolg solcher Systeme stehen und wie man das ganze Potenzial digitaler Formate nachhaltig ausreizen kann, wird auf der elearning Summit Tour am 7. Oktober 2021 von 10 bis 11 Uhr erläutert und vorgestellt. Referentin Astrid Würthele, Sales Consultant, time4you demonstriert, wie man in der eigenen Akademie unkompliziert Web Based Trainings, Live Sessions, Videos anbietet und wie die Nutzer sich in Communities, Blogs, Foren und Newsstreams organisieren. Mit dem Basiswissen lässt sich jedes Weiterbildungsszenario realisieren vom Blended Learning System bis zum kompletten Online-Kurs. Die Teilnahme ist kostenfrei. Infos: hier Weitere Termine im Oktober:11.-14.10.: time4you auf der HR Tech und Software Innovation Konferenz21.10. Wie konzipiert man Chatbots? Das zeigt das Webevent um 14 Uhr in der time4you ReiheMehr Termine für 2021 unter www.time4you.de/events Wer sich zusätzlich per Checkliste informieren möchte, kann dies in der Rubrik Checklisten und Studien tun.In der time4you Mediathek und in der neuen Podcastreihe stellen sich Prominente, Unternehmenslenker und Experten den Fragen „Tell me how you learn“.