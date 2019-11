Von Drehbuchschreibern und Chatbotdialogen

Unique Content, Flyer, Newsletter, Trainingsblöcke, Produktbeschreibungen und Tutorials, das sind die Standardwünsche, die alltäglich in Unternehmen und Agenturen umgesetzt werden. Ausgefeilte Drehbücher für KI-systeme sind hier eine neue Herausforderung und Besonderheit. Das könnte sich bald ändern, denn mit dem Einzug digitaler Systeme für den Dialog mit dem Kunden oder den Mitarbeitern gilt es eine gute Benutzererfahrung zu bieten. Der Schlüssel dazu ist der Dialog, den zum Beispiel Chatbots mit dem Gegenüber führen. Was jedoch macht einen Chatbot-Dialog einzigartig und qualitativ hochwertig?Für viele Texter ist das Drehbuchschreiben für Bots tatsächlich Neuland. Aus diesem Grunde führt die time4you Workshops und Schreibwerkstätten durch, bei denen die Grundlagen für Dialoge mit Lern- und Chatbots vermittelt werden. Am 14. November wird es in Karlsruhe die nächste Schreibwerkstattfür Texter, Trainer, Medienautoren und Marketingexperten geben. Im Fokus steht dabei die Persönlichkeit des Bots und seine Sprache. Unter der Leitung von Dr. Cäcilie Kowald geht es unter anderem darum, eigene Dialogsequenzen, in denen die verschiedenen Möglichkeiten für den Chat erkundet werden, zu gestalten. Für die Teilnehmer werden dabei Vor- und Nachteile unterschiedlicher Dialogführungen erläutert und Sequenzen erstellt. Wie Chatbots lebendig, dabei konzeptionell und technisch handhabbar bleiben können?14.11. Schreibwerkstatt Chatbot Dialoge, Karlsruhe28.11. Workshop Conversational Learning - Mein erster Lernbot, Karlsruhe