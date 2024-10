Vom Legoturmprinzip lernen – die time4you Podcastreihe mit neuer Ausgabe

Unser Hörtipp: Die neue Ausgabe der Podcastreihe von time4you widmet sich dem Thema Scheitern und Lernen. Auf den ersten Moment scheint dies ein ungewöhnlicher Ansatz zu sein, beim zweiten ruhigen Nachprüfen dieses Gedankens wird aber schnell klar: genau das haben wir alle schon seit Kindertagen erlebt. Kinder bauen den Lego-Turm wieder und wieder neu auf, wenn er umgefallen oder eingestürzt ist. Und lernen so wie es geht.Für die Podcast-Reihe Tell me how you learn sprach das time4you Team mit Prof. Dr. Anja Schmitz, Professorin für Human Resource Management an der Hochschule Pforzheim. Warum eine experimentelle Haltung beim Lernen wichtig ist, erfährt man im Podcast in der Folge 30.Infos zur Podcast-Reihe hier Wer lieber liest kann sich im time4you Blog mit den Finessen zum Erstellen verständlicher Texte im E-Learning auseinandersetzen.Einer der 10 Tipps für gute Texte im E-Learning lautet u.a.: Verwenden Sie für die gleichen Dinge stets die gleichen Wörter. Verzichten Sie auf Synonyme und blumige Umschreibungen. Besonders wichtig ist aber auch der Verweis, den fertigen Text vorab von der Zielgruppe prüfen zu lassen. Weitere Hinweise zu den 10 Tipps hier Welche Tools sich anbieten und was es mit dem Flesch-Index und der Wiener Verständlichkeitsformel auf sich hat?