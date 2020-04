Unternehmenswissen - Wie gelingt der Umstieg von Präsenz auf Online?

Flexibilität und Organisationstalent sind aktuell mehr denn je gefragt. Wenn Digitalisierungsprozesse im Zeitraffer aufgesetzt werden müssen, kommen viele Fragen zu Strukturen, Akzeptanz und möglichen Lösungsansätzen auf. Die Karlsruher time4you GmbH aus Karlsruhe bietet für diese Fragestellungen als Spezialist für digitales Lernen, Aus- und Weiterbildung im April zahlreiche Onlineformate zur Weiterbildung und Klären von Fragen rund um den betrieblichen Alltag im Zusammenhang mit Lernprozessen und dem Einsatz von KI im Unternehmen.Vom 2. April bis zum 30. April 2020 finden tagsüber verschiedene kostenfreie Webinare statt, die mit 45- und 60-minutenlangen Sequenzen Hilfestellung und Orientierung geben. Die neue Reihe HR Digital startet zudem mit einem Webinar, welches zeigt, wie moderne Trainingsverwaltung mit (teil-)automatisierten Planungshilfen für eine Entlastung der Weiterbildungsabteilung sorgen kann. Einen Überblick über Methoden und Tools sowie die Sichtweise von Lernenden und die wichtigsten Formate des digitalen Trainings gibt das Webinar „Training goes digital“. Die KI-Praxis erlaubt einen Blick hinter die Kulissen von Chatbots, die in der Mitarbeiter- und Kundenkommunikation eingesetzt werden. Die Formate richten sich an Trainer, Weiterbilder, Teamleiter und Unternehmen, die ihre Mitarbeiter vernetzen möchten.02. April 2020, 14:00-14:45 Uhr, Zur Anmeldung 09. April 2020, 14:00-14:45 Uhr, Zur Anmeldung 21. April 2020, 14:00-14:45 Uhr, Zur Anmeldung 23. April 2020, 14:00-14:45 Uhr, Zur Anmeldung 30. April 2020, 11:00-11:45Uhr, Zur Anmeldung 30. April 2020, 15:00-16:00 Uhr, Zur Anmeldung Weitere Webinare und Themenworkshops unter www.time4you.de/events Aktuell herausgegeben wurde die „Checkliste „Chatbots“ . Diese Liste sowie weiteres Material zu den ersten Schritten beim Onlinelernen und zur IT-Sicherheit/Datenschutz kann kostenfrei im Downloadbereich ( www.time4you.de /download) angefordert werden.