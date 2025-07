Sommer, Sonne und KI - time4you mit Tipps und Tools für Generative KI

Der Sommerurlaub steht vor der Tür und bietet Perspektivwechsel. Eine gute Zeit, um über entspannte Wege hin zum Content nachzudenken. KI-Tools im Unternehmen sind zunehmend täglicher Helfer und verändern den Zeitaufwand auch beim Erstellen von Content und Bildmaterial.Immer mehr Firmen und Organisationen passen aktuell die Strukturen und Workflows entsprechend an, auch die E-Learning-Teams sammeln immer mehr Erfahrungen und können zunehmend auf Knopfdruck im Learning Management System reagieren und produzieren. Den 29. September kann man sich übrigens jetzt schon vormerken: beim time4you Webinar wird es einen umfassenden Überblick über die vielen Arten von generativer KI geben und Tipps für die eigene Praxis und Themen stehen dabei im Vordergrund. Gleichzeitig geben die time4you Experten aus den Bereichen Learning Design einen Einblick in die Arbeit mit einem KI-Assistenten im Autorentool.Wer die ruhigere Zeit der Sommermonate nutzen möchte um zu starten, kann dies mit dem Tool IBT® LCM entspannt ausprobieren. Unter anderem könnenim Online Workspace von IBT® LCM mehrere Personen gleichzeitig am selben Content-Projekt arbeiten, egal wo sie sich gerade aufhalten und unabhängig, ob Desktop PC, Tablet oder Handy im Einsatz sind. Hunderte Templates stehen bereit, um mit Fachwissen und Infos gefüllt zu werden. Dabei setzt man einfach die eigenen Inhalte in eines der zahlreichen Templates ein und kann auf Knopfdruck so oft wechseln, wie es nötig ist oder Spaß macht. Stundenlanges Apassen ist Vergangenheit.Besonders reizvoll ist die Option der Bildersuche. Ab jetzt wird man bedient mit Vorschlägen, die die KI erstellt, In der Bilddatenbank AI Stock Images gibt es nicht nur viele passende Stile (von photorealistisch, Comic bis 3D u.v.w.), sondern auch eine semantische Suchfunktion. Wenige Stichworte genügen und das Tool zeigt die passenden Bilder an. So findet man entspannt bei über 400.000 Möglichkeiten stets das passende Bild, um Lerninhalte und Trainings zu illustrieren. Und kann danach inspiriert zum Baden an den See radeln.