Lernplattformen für Bildungsträger

Lernplattformen theoretisch zu verstehen ist das Eine. Sobald man jedoch in die Praxis schaut, entstehen viele Fragen, wenn für die eigene Organisation geplant werden soll. Umso interessanter zu schauen, wie andere Unternehmen und Institutionen sich aufstellen und ihre Lernplattformen organisieren. Bei den Schul IT Beschaffertagen Ende April diskutierte die time4you auf dem Expertenpanel des Behördenspiegel darüber, wie sich Lehrkräfte auf digitalen Pfaden rechtskonform weiterbilden. Unter dem Titel "Schule digital - Modellprojekte zeigen, wie es gehen kann" gab es die Themen "Rechtskonforme, innovative Schullernplattform mit Social-Kanälen: wie geht das?" und "Wie das LaSuB zukünftige Lehrende gezielt adressiert und neue Weiterbildungswege anbietet.". Anschaulich wurde gezeigt, wie Plattformen für Lehrkräfte funktionieren und wie die Vernetzung zwischen Lehrkräften, unterschiedlichen Standorten und Bildungsträgern unkompliziert umgesetzt werden kann. Landesamt für Schule und Bildung in Radebeul im Freistaat Sachsen, kann auf der neuen Lernplattform alles gebündelt und zentral mit einem einzigen Login geregelt werden. Die Plattform verfügt neben zahlreichen Collaboration Tools auch über eigene Wikis und Videokonferenzräume.Das LaSuB bietet zudem mit der Lernplattform IBT® LMS den angehenden Lehrkräften ein begleitendes Fortbildungsangebot in der Berufseinstiegsphase in den ersten drei Jahren. Mit dem Projektist es den Beteiligten gelungen, eine ganzheitliche Fortbildungswelt zu schaffen. Auf der Plattform bilden sich die Lehrkräfte maßgeschneidert fort, indem sie aus dem Angebotsbaukasten ihren individuellen Professionalisierungsweg wählen und durchlaufen und auch Coachingangebote nutzen können.