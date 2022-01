Learning Experience, Autorentools und Chatbot-Design

Es geht wieder los mit Kompaktwissen aus der Praxis für die Praxis in den Onlinekursen beim E-Learning Pionier und Spezialisten für digitales Lernen, der time4you GmbH. Die Plätze für den time4you Online-Workshopwaren schon im letzten Jahr sehr begehrt, nun geht es Mitte Februar erneut an den Start mit Hintergründen zum Lernen mit Bots. Unter der Leitung von Dr. Cäcilie Kowald erlernen die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer die relevanten Skills und Kenntnisse um eigene Lernbots zu erstellen, sie erarbeiten dabei auch gezielt das Dialogdesign und das Konzept ihres eigenen Unternehmensbots.Im März folgt der. Dabei wird vermittelt, wie man digitale Medien u.a. Videos, Bilder, Texte, Quizze und kurze Tests integriert und damit hochwertige Lerninhalte gestaltet, die interaktiv sind.Die Workshopreihebietet Einzelteilnehmern oder kleineren Teams an vier verschiedenen Terminen im März und April die Chance ein eigenes Lernprojekt – von der Idee über das Storyboard bis hin zum eigenen Online-Kurs- zu erstellen. Die Teams lernen dabei, wie Konzeption, Struktur, Drehbuch und Storyboard von webbasierten Trainings (WBT) und Microlearning-Tools im Unternehmen, der Organisation oder Bildungseinrichtung erfolgreich erstellt und implementiert werden können.Weitere Online-Kurse unter: www.time4you.de/events/ Referentin: Dr. Cäcilie Kowald, time4you15. Februar 2022, 13:30 bis17:00 UhrReferent: Joachim Bruns, time4you10. und 17. März 2022, 9:00 bis 12:30 UhrReferentin: Christina Neuhoff, time4you24, 29., 31. März 2022, 7. April 2022 von 9:30 bis 13:00 UhrIn der time4you Mediathek und der Video-/Podcastreihe TMHYL stellen sich Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Sport den Fragen „Tell me how you learn“. Aktuell beim Podcast dabei: Franziska Mell, Teamleiterin für Weiterentwicklung und digitales Lernen bei der Freenet Group und Amrei Andrasch, Partnerin und Learning Experience Designer bei KNOWEAUX Applied FuturesBerlin.